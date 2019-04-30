Тынис Лукас: зарплаты работников культуры продолжат расти

В 2019 году минимальная зарплата работников культуры выросла до 1300 евро в месяц, и по словам Лукаса, рост продолжится и в дальнейшем, пишет rus.err.ee .

Политик также сказал, что не видит оснований для уменьшения

"В ближайшее время у меня состоится встреча с руководителями ERR, на которой мы напротив обсудим увеличение бюджета организации, поскольку есть, например, потребность в новом здании, а также другие нужды. Свободное слово и свободная журналистика требуют финансирования", - заявил Лукас.