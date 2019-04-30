Вт, 30.04.2019
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Тынис Лукас: зарплаты работников культуры продолжат расти

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TRT02:TÕNIS LUKAS :TARTU, EESTI, 09APR19 Pildil Tartu Kutsehariduskeskuse direktor Tõnis Lukas, kes siirdub ministriametisse. sa/Foto SILLE ANNUK / EESTI MEEDIA

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Новый министр культуры Тынис Лукас обещает, что зарплаты в этой сфере продолжат расти, а также политик собирается способствовать и увеличению бюджета Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

В 2019 году минимальная зарплата работников культуры выросла до 1300 евро в месяц, и по словам Лукаса, рост продолжится и в дальнейшем, пишет rus.err.ee.

Политик также сказал, что не видит оснований для уменьшения

"В ближайшее время у меня состоится встреча с руководителями ERR, на которой мы напротив обсудим увеличение бюджета организации, поскольку есть, например, потребность в новом здании, а также другие нужды. Свободное слово и свободная журналистика требуют финансирования", - заявил Лукас.

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