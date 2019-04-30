Предполагаемый лидер преступного мира подал в суд на Андреса Анвельта

Иск Хирва против Анвельта основан на утверждениях, представленных в передаче «Герой недели», вышедшей на радиостанции Kuku 25 января этого года. Согласно исковому заявлению, в передаче Анвельт сказал, что его отстранение от должности руководителя Центральной криминальной полиции организовал Хуберт Хирв через тогдашнего генерального директора Департамента полиции и погранохраны Роберта Антропова.

Также Анвельт сказал в передаче, что Хуберт Хирв украл из материалов уголовного дела разные документы. Он уточнил, что одним из украденных Хирве документов, было фото некогда отданного под суд с обвинением в отмывании денег Антона Гера, где последний был изображен в полицейской форме во дворе дома Андреса Анвельта.

Вторым документом, в краже которого Анвельт обвинил Хуберта, была схема, на которой, по словам бывшего министра, были отражены реальные руководители преступного мира Эстонии, в числе которых был и сам Андрес Анвельт.

По данным BNS, на прошлой неделе Харьюский уездный суд принял иск Хирва против Анвельта для обсуждения. Хирв требует от Анвельта опровержения ложных данных и компенсацию нематериального ущерба.