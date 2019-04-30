На Шри-Ланке сняли запрет на соцсети, введенный после серии терактов

В заявлении правительства, на которое ссылается агентство, говорится, что вместе с этим президент страны призывает граждан с ответственностью вести себя в соцсетях.

После серии терактов, унесших жизни 253 человек, в стране заблокировали Facebook, WhatsApp, YouTube и некоторые другие соцсети с целью сдержать поток дезинформации.

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Ответственность за теракты брала на себя террористическая группировка "Исламское государство".