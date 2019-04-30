Ведущая пара фигуристов покинула Россию

Спортсмены до сезона-2018/19 тренировались под руководством Нины Мозер. После Олимпиады-2018 в Пхенчхане пара стала работать с Максимом Траньковым. В конце этого сезона Траньков заявил, что не готов продолжать сотрудничество с фигуристами в качестве основного тренера.

Сегодня стало известно, что Тарасова и Морозов будут работать с Ниной Мозер и Мариной Зуевой, которая живет во Флориде.

«Мы поедем к Марине Зуевой тренироваться в Америку. Нина Михайловна к нам будет приезжать. Постоянно она не сможет там находиться, у нее здесь работа, будет периодически приезжать и помогать.

Начнем работу в Америке после отпуска, с конца мая-начала июня», – рассказала Тарасова.