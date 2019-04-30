Вт, 30.04.2019
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Ведущая пара фигуристов покинула Россию

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Евгения Тарасова и Владимир Морозов показывают короткую программу на ЧМ в Саитаме.

ФОТО: Stanislav Krasilnikov / Stanislav Krasilnikov/TASS

Серебряные призеры чемпионата мира-2019 Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут тренироваться в США. 

Спортсмены до сезона-2018/19 тренировались под руководством Нины Мозер. После Олимпиады-2018 в Пхенчхане пара стала работать с Максимом Траньковым. В конце этого сезона Траньков заявил, что не готов продолжать сотрудничество с фигуристами в качестве основного тренера. 

Сегодня стало известно, что Тарасова и Морозов будут работать с Ниной Мозер и Мариной Зуевой, которая живет во Флориде. 

«Мы поедем к Марине Зуевой тренироваться в Америку. Нина Михайловна к нам будет приезжать. Постоянно она не сможет там находиться, у нее здесь работа, будет периодически приезжать и помогать. 

Начнем работу в Америке после отпуска, с конца мая-начала июня», – рассказала Тарасова. 

«Мы с Максимом Траньковым не расстались, он остается с нами, по возможности будет приезжать в Америку. Он войдет в наш тренерский штаб», – цитирует Тарасову «Р-Спорт». 

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