Ушлый клиент заставил таксиста бесплатно покатать его по Таллинну, но это было не самое худшее

Такая история произошла в середине апреля в Таллинне, когда таксист подобрал клиента на одной из трамвайных остановок в центре города. Тот захотел ехать в сторону Саку, но вблизи алкогольного магазина на Пярнуском шоссе стал ерзать и просить водителя остановиться. Заодно он уговорил таксиста принести ему из магазина упаковку пива. Расплатиться за приобретенный товар и поездку он пообещал по прибытии в пункт назначение. Поездка в сторону Саку продолжилась, мужчина сидел спокойно, нежно прижимая к себе упаковку с алкоголем, пишет Tarbija24.

То, что происходило дальше, должно было заставить таксиста забить тревогу. «В Саку он пошел в местный магазин Rimi, где попросил купить еще напитков, обещая заплатить за них, - описал в своем заявлении таксист. - В Саку мы подобрали его жену, поехали в торговый центр „Юлемисте“, там клиент протянул мне ИД-карту. Сказал, что у него нет денег, позже он свяжется со мной и оплатит счет. Я говорил с другими таксистами. У многих было то же самое».