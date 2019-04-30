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  • Ушлый клиент заставил таксиста бесплатно покатать его по Таллинну, но это было не самое худшее

Ушлый клиент заставил таксиста бесплатно покатать его по Таллинну, но это было не самое худшее

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Такси. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Если обычно речь идет о мошенниках-таксистах, то из поступившего в МуПо заявления следует, что есть и противоположные случаи. Встречаются нечестные клиенты, которые могут обвести вокруг пальца даже опытных водителей.

Такая история произошла в середине апреля в Таллинне, когда таксист подобрал клиента на одной из трамвайных остановок в центре города. Тот захотел ехать в сторону Саку, но вблизи алкогольного магазина на Пярнуском шоссе стал ерзать и просить водителя остановиться. Заодно он уговорил таксиста принести ему из магазина упаковку пива. Расплатиться за приобретенный товар и поездку он пообещал по прибытии в пункт назначение. Поездка в сторону Саку продолжилась, мужчина сидел спокойно, нежно прижимая к себе упаковку с алкоголем, пишет Tarbija24.

То, что происходило дальше, должно было заставить таксиста забить тревогу. «В Саку он пошел в местный магазин Rimi, где попросил купить еще напитков, обещая заплатить за них, - описал в своем заявлении таксист. - В Саку мы подобрали его жену, поехали в торговый центр „Юлемисте“, там клиент протянул мне ИД-карту. Сказал, что у него нет денег, позже он свяжется со мной и оплатит счет. Я говорил с другими таксистами. У многих было то же самое».

Неоплаченный счет за поездку + пиво, сигареты, ликер, шампанское и букет тюльпанов стоили более ста евро. Чем закончится эта история, станет известно тогда, когда все стороны этого конфликта дадут показания инспекторам МуПо.

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