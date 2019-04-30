ФОТО: Digitark

Вы доверяете своей семье и коллегам, ведь так жить гораздо проще и удобнее. Однако порой возникает ощущение, будто в ваше отсутствие кто-то покопался в компьютере. Как же узнать, показалось вам или так и есть, задается вопросом Эрки Орас, автор техноблога Telia Digitark.

В компьютере с Windows есть несколько возможностей установить это задним числом. К счастью, любое действие в компьютере оставляет след. Если незваный любопытствующий просто полюбовался заставкой на рабочем столе и находящимися там файлами, то это, конечно, компьютер не зафиксирует, однако любое конкретное действие запечатлевается в недрах машины. Поэтому, кстати, нужно время от времени чистить жёсткий диск.

Просмотрите последние действия

Как пробежавшая по камню ящерица оставляет на нём след, так и компьютер фиксирует каждое открытие файла, каждый вход в интернет и т.п. При одновременном нажатии клавиш Windows и Е открывается менеджер файлов. В левом верхнем углу есть «Быстрый доступ» (Quick Access). Кликнув по нему, вы увидите файлы и папки, которые открывали или создавали последними.