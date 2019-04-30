"Я не вор и не наркоман": профсоюзный лидер не восстановлен на работе, несмотря на решение суда

История бывшего доверенного лица коллектива шахтеров Eesti Energia Юрия Грибовского подошла к концу. С одной стороны, он выиграл все споры и судебные разбирательства, с другой стороны, потерял все – работу и статус доверенного лица. Пострадала и его репутация, которую Грибовский хочет восстановить, рассказав, чем закончилось для него обвинение в употреблении наркотиков.
Для Юрия борьба за выживание началась в 2016 году, когда его избрали доверенным лицом трудового коллектива. До того он спокойно работал на шахте электриком с 2003 года, нареканий не имел, получал образование, воспитывал дочь. Сегодня Юрий говорит, что одной из причин развернувшейся против него кампании, стала его профсоюзная деятельность и постоянные споры с работодателем о том, что нормы выработки не соответствуют технике безопасности, а, получающие из-за этого травмы шахтеры обвиняются в нарушении той самой техники безопасности и лишаются выплат по регрессу.
Битва за интересы коллектива шла своим чередом, а гром над головой Грибовского грянул в августе 2017 года во время празднования Дня шахтера, который в Ида-Вирумаа отмечается с особым размахом. В тот день Грибовский потерял создание на территории, где проводился праздник. Была вызвана скорая помощь, а затем и полицию, поскольку у медиков возникли подозрения, что обморок Грибовского явился следствием передозировки наркотиками. Позже и экспертиза показала, что в крови профсоюзного лидера наличествуют следы тяжелых наркотических веществ, и это доказанный факт.
Полиция начала производство по проступку, расследование длилось до конца года. Грибовский категорически отрицал, что принимал наркотики осознанно. Однако его вину признали доказанной и наказали штрафом.
Это стало поводом для увольнения Грибовского с формулировкой "за утрату доверия". Eesti Energia категорически против наркотических веществ, что правильно, особенно, когда речь идет об опасном производстве, которым занята государственная компания. Однако именно это увольнение и стало причиной последующих многочисленных судебных разбирательств. Грибовский не смирился с происходящим и сразу после вынесения решения о проступке и немедленном увольнении обратился в суд с требованием отменить решение полиции и в Комиссию по рассмотрению трудовых споров, настаивая на признании его увольнения незаконным.
Судебный процесс против полиции он выиграл сразу. Судья обратил внимание на то, что, доказав употребление наркотических веществ, полиция не стала устанавливать, каким образом наркотик попал в организм Грибовского, в то время как он настаивал на собственной невиновности и впоследствии несколько раз сдавал анализы на наличие наркотиков, которые оказались отрицательными. Что это за наркоман, употребляющий тяжелые вещества не постоянно, а время от времени?
Решение о проступке было отменено, обвинение с Грибовского снято. Полиция пыталась обжаловать решение в суде высшей инстанции, но тот не принял кассацию к рассмотрению, что и поставило точку в этом деле. Хотя было бы разумно возбудить уголовное дело и хотя бы попытаться выяснить: если Грибовский сам наркотики не употреблял, но они в его организме были обнаружены, не пытался ли кто-то его отравить? Зачем?
В начале января 2018 года Юрий Грибовский выиграл и спор с собственным работодателем Enefit Kaevandused AS, которое является дочерним предприятием Eesti Energia.
Комиссия пришла к выводу, что Грибовского уволили незаконно. Во-первых, не было учтено мнение коллектива, который, с одной стороны, должен согласиться с увольнением своего доверенного лица, а, с другой, просил подождать до решения суда по делу о наркотиках. Работодатель ждать не стал, немедленно объявив о внезапно возникшем недоверии и увольнении по статье. Во-вторых, комиссия обратила внимание на неточность формулировок: Грибовский потерял сознание не на рабочем месте, а на празднике, он не дебоширил и не подрывал репутацию работодателя, все его «недостойное поведение» заключалось в обмороке и необходимости вызова скорой помощи и полиции.
Естественно, работодатель оспорил решение Комиссии по рассмотрению трудовых споров, но проиграл и в суде. Судья Олев Михкельсон подтвердил обоснованность решения комиссии, сославшись на всё те же аргументы. Но и на этом дело не закончилось: работодатель обратился в Государственный суд, который отказался принимать дело в рассмотрение, в связи с чем решение комиссии и суда об аннулировании решения об увольнении вступило в силу. Это было 27 марта 2019 года. Грибовского должны были восстановить в должности. Однако…
1 апреля, в День смеха (или дурака), Грибовский получил от Enefit Kaevandused AS извещение о сокращении. В нем, со ссылкой на директиву Европейского союза о сокращении производственных выбросов, сказано, что на Нарвских электростанциях предстоит закрытие старых блоков, что повлечет за собой сокращение выработки объемов электричества из сланца, а значит - и добычи ископаемых. В итоге это приведет к сокращению 180 рабочих мест на шахтах:
«Приведенное выше означает, что работодатель не сможет обеспечить работой всех работников и предстоят коллективные сокращения. В числе прочих сокращена будет и часть должностей электриков-слесарей, работающих под землей. Кроме того, у работодателя нет возможности предоставить подходящую вам, отвечающую вашему образованию и рабочему опыту работу или изменить условия работы, или организовать переобучение».
Грибовский был сокращен со дня.
«Я не буду больше с ними спорить и судиться. Я не стал требовать расследования, чтобы выяснить, кто подсыпал мне наркотики. Я не требовал и не требую никаких компенсаций, хотя формально мог бы получить недополученную зарплату за время простоя. Я даже не хочу поднимать историю о том, как в процессе всех судебных разбирательств меня пытались обвинить и в растрате профсоюзных денег, но следствие было прекращено (прокурор воспользовался статьей Уголовно-процессуального кодекса, позволяющего не называть причину, но обоснование можно запросить позже - И.К.). Я просто хочу, чтобы люди, которым сообщили, что я наркоман и вор, узнали о решениях судов: я не наркоман и не вор, как это пытались представить, но не смогли», - сказал Юрий.