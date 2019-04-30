"Я не вор и не наркоман": профсоюзный лидер не восстановлен на работе, несмотря на решение суда

Комиссия пришла к выводу, что Грибовского уволили незаконно. Во-первых, не было учтено мнение коллектива, который, с одной стороны, должен согласиться с увольнением своего доверенного лица, а, с другой, просил подождать до решения суда по делу о наркотиках. Работодатель ждать не стал, немедленно объявив о внезапно возникшем недоверии и увольнении по статье. Во-вторых, комиссия обратила внимание на неточность формулировок: Грибовский потерял сознание не на рабочем месте, а на празднике, он не дебоширил и не подрывал репутацию работодателя, все его «недостойное поведение» заключалось в обмороке и необходимости вызова скорой помощи и полиции.

Естественно, работодатель оспорил решение Комиссии по рассмотрению трудовых споров, но проиграл и в суде. Судья Олев Михкельсон подтвердил обоснованность решения комиссии, сославшись на всё те же аргументы. Но и на этом дело не закончилось: работодатель обратился в Государственный суд, который отказался принимать дело в рассмотрение, в связи с чем решение комиссии и суда об аннулировании решения об увольнении вступило в силу. Это было 27 марта 2019 года. Грибовского должны были восстановить в должности. Однако…

1 апреля, в День смеха (или дурака), Грибовский получил от Enefit Kaevandused AS извещение о сокращении. В нем, со ссылкой на директиву Европейского союза о сокращении производственных выбросов, сказано, что на Нарвских электростанциях предстоит закрытие старых блоков, что повлечет за собой сокращение выработки объемов электричества из сланца, а значит - и добычи ископаемых. В итоге это приведет к сокращению 180 рабочих мест на шахтах:

«Приведенное выше означает, что работодатель не сможет обеспечить работой всех работников и предстоят коллективные сокращения. В числе прочих сокращена будет и часть должностей электриков-слесарей, работающих под землей. Кроме того, у работодателя нет возможности предоставить подходящую вам, отвечающую вашему образованию и рабочему опыту работу или изменить условия работы, или организовать переобучение».

Грибовский был сокращен со дня.

«Я не буду больше с ними спорить и судиться. Я не стал требовать расследования, чтобы выяснить, кто подсыпал мне наркотики. Я не требовал и не требую никаких компенсаций, хотя формально мог бы получить недополученную зарплату за время простоя. Я даже не хочу поднимать историю о том, как в процессе всех судебных разбирательств меня пытались обвинить и в растрате профсоюзных денег, но следствие было прекращено (прокурор воспользовался статьей Уголовно-процессуального кодекса, позволяющего не называть причину, но обоснование можно запросить позже - И.К.). Я просто хочу, чтобы люди, которым сообщили, что я наркоман и вор, узнали о решениях судов: я не наркоман и не вор, как это пытались представить, но не смогли», - сказал Юрий.