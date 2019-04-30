Куда еще выше? Цены на топливо продолжают бить рекорды

Надежды относительно дешевого топлива терпят крах, поскольку цены на него все растут и растут. Вчера на заправках бензин с октановым числом 95 стоил 1,439 евро за литр.
По данным Postimees, цена в 1,439 евро за литр сокрушает прежний рекорд, когда в сентябре 2012 года бензин 95 стоил 1,429 евро. В целом мы стремительно приближаемся к рекорду всех времен (1,449 евро за литр), который был поставлен в апреле 2012 года.
Представители заправок ранее говорили порталу Postimees, что коррекция цен на бензин в Эстонии обусловлена ценой на мировом рынке. В случае 95-го бензина можно сказать, что цена повысилась из-за вступившего 1 апреля требования продавать бензин, в котором содержится десять процентов биокомпонентов.