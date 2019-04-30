Испанский футбольный суперкубок разыграют по баскетбольным правилам

В 2020 году Суперкубок будет проведен в формате «Финала четырех». В нем примут участие победитель чемпионата страны и серебряный призер, а также победитель и финалист Кубка страны.

В случае совпадения одной или двух команд к розыгрышу Суперкубка будут приглашены команды с наивысших мест , которые не играли в финале Кубка.

В одном полуфинале Суперкубка встретятся победитель Ла Лиги и финалист Кубка, а в другом – победитель Кубка и серебряный призер чемпионата (или заменяющие их команды).

Первый Суперкубок в новом формате пройдет в январе 2020 года, с 1 по 8 число. 12 января будет сыгран финал. Страна, где будет проведен турнир, не называется. Сообщалось, что это может быть Саудовская Аравия.