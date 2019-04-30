В долгах как в шелках: радости и опасности Нового шелкового пути

С прошлого четверга по субботу в Пекине проходил саммит, посвященный Новому шелковому пути. Проект, инициированный Си Цзиньпином в 2013 году, грандиозен, по своей логистике и масштабам экономического сотрудничества за всю историю предпринимательства, но в то же время он удостоился весьма острой критики со стороны западных стран.
О наличии противостояния свидетельствует список стран и государственных лидеров, присутствовавших на саммите. На месте находились делегации 150 стран и многочисленных международных организаций. 37 стран были представлены на самом высоком уровне. Россию, например, представлял президент Владимир Путин, Италию – премьер-министр Джузеппе Конте, ООН – генсек Антонио Гуттереш, исполнительный директор МВФ Кристин Лагард. На месте присутствовали лидеры многих азиатских стран (Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Пакистана, стран Центральной Азии), а также главы стран Африки, Европы и Латинской Америки. Остальные государства пусть и на более низком уровне, но были представлены.
Тем более бросается в глаза, что в саммите не принимали участия на высшем уровне ведущие западные страны (США, Великобритания, Франция, Германия), а также Япония, Индия и Южная Корея. Причина проста и понятна. По мнению критиков. Проект Нового шелкового пути не только экономический, а скорее геополитический, и его цель – увеличить влияние Китая во всем мире. Кроме того, инициативу критикуют за непрозрачность, игнорирование влияния на экологию и социум, потворство коррупции, заманивание бедных стран в ловушку и т.п.
Критика обоснованная. План Нового шелкового пути расплывчат, можно даже сказать, сырой, и с ним связан ряд нерешенных проблем. Что важнее всего – его более отдаленной целью является основательное переформатирование экономических и геополитических сил во всем мире, особенно в Евразии. Как утверждает Пекин, в конечном итоге это было бы выгодно всем. Вашингтон этой позиции не разделяет, а его главные союзники колеблются.
Что такое Новый шелковый путь?
Для начала пара слов о старом Шелковом пути. Термин ввел в оборот в позапрошлом веке немецкий географ Фердинанд фон Рихтхофен, подразумевая под ним торговый обмен, с незапамятных времен происходивший между восточной и западной частью Евразии, между тихоокеанским регионом и средиземноморскими странами, на земле и на море, в который были вовлечены более-менее все страны, через которые этот путь проходил. Пару тысяч лет назад, когда в западной части торгового пути доминировала Римская империя, а восточной – китайская империя Хань, основной статьей торговлей был шелк. Расцвет Шелкового пути пришелся на время династии Тан (VII-X века), когда он стал в важнейший глобальный транспортный канал. Впоследствии его значение начало уменьшаться и с XV-XVI веков постепенно более важными стали морские пути, которые контролировали европейцы.
Когда Си Цзиньпин в 2013 году стал главой КНР, он почти сразу выдвинул план возрождения Великого Шелкового пути. Причем Пекин подчеркивает, что речь идет об инициативе, а не четком проекте или плане. Это означает, что всем странам мира предлагается возможность усилить многостороннее сотрудничество в области глобальной интеграции, что повысило бы уровень жизни во всем мире.
План довольно расплывчат и включает в себя неопределенное количество зачастую слабо связанных между собой предприятий: железные дороги и шоссе, порты, но также, например, и проекты в области образования и социальной сферы. Отдельная тема – готовность Китая и его способность развивать каналы информации, прежде всего, мобильные сети пятого поколения, которые выведут глобальную коммуникацию на уровне людей и устройств на совершенно новый уровень.
Пекин готов инвестировать в Новый Шелковый путь минимум триллион долларов, в долгосрочной перспективе – триллионы. Это был бы крупнейший инвестиционный проект в истории. Для сравнения, объем плана Маршалла, с помощью которого США помогали восстанавливать Западную Европу после Второй мировой войны, сегодня обошелся бы примерно в 100 миллиардов долларов.
У инициативы есть ряд технических недостатков и сомнительных мест. Темы, связанные с защитой окружающей среды и социальной сферой, зачастую отходят на второй план. Бедным странам оказывается не под силу выплачивать кредиты, взятые под масштабные предприятия, и строения затем переходят в руки кредитора, т.е. КНР. Худший опыт в этой области у Шри-Ланки в связи с портом Хамбантота: государство не смогло погасить взятый кредит и порт ушел под контроль китайцев. Подобных примеров хватает, поэтому многие страны осторожничают в отношениях с Китаем.
Рассеиванием этих страхов китайцы во главе с Си Цзиньпином и занимались на мероприятии в Пекине. В итоговом коммюнике, подготовленном Пекином и подписанном другими участниками, подчеркивается, что все проекты, связанные с Новым шелковым путем, должны быть финансово жизнеспособны, учитывать социальные и экологические требования, быть согласованы с местным законодательством, избегать коррупции и т.д.
На первый взгляд, встреча была успешной. Были подписаны новые проекты на 62 миллиарда долларов. В той или иной форме к Новому шелковому пути присоединились новые страны, в том числе из западных стран на уровне лидеров - Италия, Португалия, Австрия и Швейцария. Последние несмотря на то, что Запад в целом скептически настроен в отношении пекинской инициативы.
Глобальная интеграция выгодна для всех?
Ответ Запада на китайскую инициативу колеблется от категорического американского «нет» до осторожного «да» вышеупомянутых стран. Помимо них, в Европе к Пути присоединились Греция, Венгрия, Сербия и многие другие страны Центральной и Восточной Европы, в том числе и Эстония (в рамках механизма 17+1). Странам Южной, Центральной и Восточной Европы крайне необходимы масштабные инвестиции, в том числе в области логистики и высоких технологий. Китайцы – по правде говоря, единственные, кто их предлагает. Поэтому понятно, что на кислую мину Вашингтона и Брюсселя стараются не обращать внимания.
Но дело не только в этом. Швейцария и Австрия – вовсе не бедные, отстающие страны. Австрию представлял в Пекине канцлер Себастьян Курц, Швейцарию – президент конфедерации Ульрих Маурер. Оба вместе с Си подписали итоговое коммюнике. Однако нельзя не отметить, что ни одно из государств не зависит напрямую от США в плане безопасности.
Суть дела состоит в том, что отказ от сотрудничества с Китаем грозит отставанием более-менее всех мировых стран - и в плане общего экономического развития, и особенно в области высоких технологий. Китайская компания Huawei стала лидером в области технологии мобильной связи 5G - в плане цены, скорости развития и качества. Вашингтон давит на своих союзников, чтобы они отказались от сотрудничества с Huawei, утверждая, что это дало бы Пекину возможность вести разведдеятельность по всему миру, как ему заблагорассудится. Возможно, что и так. Но отказ от Huawei означал бы отставание от возможностей, которые предлагает 5G. Это заставило поколебаться даже ближайших союзников США, британцев.
И Евросоюз, и Япония, и Индия, у которых есть свои серьезные причины опасаться быстрого усиления Китая, в последнее время стали разрабатывать альтернативы идее «Одного пояса и одного пути». Естественно, при поддержке США. Другой вопрос, что из этого выйдет.
По общему объему экономики на основе паритета покупательской способности Китай обошел США еще несколько лет назад (у китайцев около 27, у американцев – около 21 триллиона долларов). Разница постоянно растет. У китайцев есть деньги, знания, навыки и желание их применить. Им трудно отказать. И надо ли?