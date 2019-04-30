В долгах как в шелках: радости и опасности Нового шелкового пути

Пекин готов инвестировать в Новый Шелковый путь минимум триллион долларов, в долгосрочной перспективе – триллионы. Это был бы крупнейший инвестиционный проект в истории. Для сравнения, объем плана Маршалла, с помощью которого США помогали восстанавливать Западную Европу после Второй мировой войны, сегодня обошелся бы примерно в 100 миллиардов долларов.

У инициативы есть ряд технических недостатков и сомнительных мест. Темы, связанные с защитой окружающей среды и социальной сферой, зачастую отходят на второй план. Бедным странам оказывается не под силу выплачивать кредиты, взятые под масштабные предприятия, и строения затем переходят в руки кредитора, т.е. КНР. Худший опыт в этой области у Шри-Ланки в связи с портом Хамбантота: государство не смогло погасить взятый кредит и порт ушел под контроль китайцев. Подобных примеров хватает, поэтому многие страны осторожничают в отношениях с Китаем.

Рассеиванием этих страхов китайцы во главе с Си Цзиньпином и занимались на мероприятии в Пекине. В итоговом коммюнике, подготовленном Пекином и подписанном другими участниками, подчеркивается, что все проекты, связанные с Новым шелковым путем, должны быть финансово жизнеспособны, учитывать социальные и экологические требования, быть согласованы с местным законодательством, избегать коррупции и т.д.

На первый взгляд, встреча была успешной. Были подписаны новые проекты на 62 миллиарда долларов. В той или иной форме к Новому шелковому пути присоединились новые страны, в том числе из западных стран на уровне лидеров - Италия, Португалия, Австрия и Швейцария. Последние несмотря на то, что Запад в целом скептически настроен в отношении пекинской инициативы.

Глобальная интеграция выгодна для всех?

Ответ Запада на китайскую инициативу колеблется от категорического американского «нет» до осторожного «да» вышеупомянутых стран. Помимо них, в Европе к Пути присоединились Греция, Венгрия, Сербия и многие другие страны Центральной и Восточной Европы, в том числе и Эстония (в рамках механизма 17+1). Странам Южной, Центральной и Восточной Европы крайне необходимы масштабные инвестиции, в том числе в области логистики и высоких технологий. Китайцы – по правде говоря, единственные, кто их предлагает. Поэтому понятно, что на кислую мину Вашингтона и Брюсселя стараются не обращать внимания.

Но дело не только в этом. Швейцария и Австрия – вовсе не бедные, отстающие страны. Австрию представлял в Пекине канцлер Себастьян Курц, Швейцарию – президент конфедерации Ульрих Маурер. Оба вместе с Си подписали итоговое коммюнике. Однако нельзя не отметить, что ни одно из государств не зависит напрямую от США в плане безопасности.

Суть дела состоит в том, что отказ от сотрудничества с Китаем грозит отставанием более-менее всех мировых стран - и в плане общего экономического развития, и особенно в области высоких технологий. Китайская компания Huawei стала лидером в области технологии мобильной связи 5G - в плане цены, скорости развития и качества. Вашингтон давит на своих союзников, чтобы они отказались от сотрудничества с Huawei, утверждая, что это дало бы Пекину возможность вести разведдеятельность по всему миру, как ему заблагорассудится. Возможно, что и так. Но отказ от Huawei означал бы отставание от возможностей, которые предлагает 5G. Это заставило поколебаться даже ближайших союзников США, британцев.

И Евросоюз, и Япония, и Индия, у которых есть свои серьезные причины опасаться быстрого усиления Китая, в последнее время стали разрабатывать альтернативы идее «Одного пояса и одного пути». Естественно, при поддержке США. Другой вопрос, что из этого выйдет.