Фото: самый большой жилой комплекс в центре Таллинна подведен под крышу

Состоялся праздник стропил в крупнейшем новом жилом комплексе Das Haus на углу Пярнуского шоссе и улицы Сюда.
На празднике, традиционно проходящем в день, когда здание достигает своей максимальной высоты, партнер фирмы-застройщика Novira Capital Андрес Лийнсоо сказал, что строительство всех 26 000 квадратных метров шло по графику. «По плану, строительство здания, в котором помимо бизнес-площадей будет 140 квартир, завершится еще в этом году», - подтвердил Лийнсоо.
Четыре отличающихся одно от другого по архитектурному решению здания, расположенные на четырех отдельных участках земли, составили гармоничный ансамбль. Сохранение зеленого оазиса улицы Сюда, известного горожанам с давних пор, где растут реликтовые деревья гинкго билоба, тоже является частью проекта. Также будет экспонирован обнаруженный в ходе строительства уникальный средневековый акведук.
Das Haus - крупнейший жилой комплекс в центре Таллинна. Кроме квартир и бизнес-площадей здесь будут расположены ресторан и брендовые магазины. Для парковки автомобилей построен двухэтажный подземный гараж.
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