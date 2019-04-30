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  • Фото: самый большой жилой комплекс в центре Таллинна подведен под крышу

Фото: самый большой жилой комплекс в центре Таллинна подведен под крышу

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ФОТО: Рауль Меэ

Состоялся праздник стропил в крупнейшем новом жилом комплексе Das Haus на углу Пярнуского шоссе и улицы Сюда.

На празднике, традиционно проходящем в день, когда здание достигает своей максимальной высоты, партнер фирмы-застройщика Novira Capital Андрес Лийнсоо сказал, что строительство всех 26 000 квадратных метров шло по графику. «По плану, строительство здания, в котором помимо бизнес-площадей будет 140 квартир, завершится еще в этом году», - подтвердил Лийнсоо. 

ФОТО: Рауль Меэ

Четыре отличающихся одно от другого по архитектурному решению здания, расположенные на четырех отдельных участках земли, составили гармоничный ансамбль. Сохранение зеленого оазиса улицы Сюда, известного горожанам с давних пор, где растут реликтовые деревья гинкго билоба, тоже является частью проекта. Также будет экспонирован обнаруженный в ходе строительства уникальный средневековый акведук. 

Das Haus  - крупнейший жилой комплекс в центре Таллинна. Кроме квартир и бизнес-площадей здесь будут расположены ресторан и брендовые магазины. Для парковки автомобилей построен двухэтажный подземный гараж. 

Hoonestuse välisarhitektuuri teostab Indrek Allmann arhitektuuribüroost Pluss ning sisearhitektuuri Meelis Press.

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