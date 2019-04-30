Тревожный знак: лидер ИГ, которого регулярно «хоронят», впервые за пять лет появился на видео

На видео аль-Багдади в окружении сторонников, чьи лица заретушированы, обсуждает войну против «крестоносцев» и сообщает об окончании битвы за последний оплот ИГ в Сирии - населенный пункт Багуз, который в марте взяли штурмом войска оппозиции.

1) BREAKING: #ISIS’ Furqan issues new video showing leader Abu Bakr al-Baghdadi, marking the first time he is shown in a video since his July 2014 sermon at the Great Mosque in #Mosul pic.twitter.com/cDgOmx7Mhn — Rita Katz (@Rita_Katz) 29 апреля 2019 г.

Он говорит и о терактах на Шри-Ланке, ответственность за которые уже взяло на себя ИГ. Это указывает на то, что видео было снято недавно. Также аль-Багдади на видео утверждает, что ИГ будет мстить за убийства и тюремные заключения своих приверженцев.

В начале 18-минутной записи указывается, что она была снята в апреле, передает Reuters. Однако проверить подлинность этих данных, как и подлинность видео, невозможно. Это первые кадры с аль-Багдади после его проповеди в Мосуле в июле 2014 года. За эти годы неоднократно появлялись сообщения о смерти лидера террористов, но они не подтверждались.

«Существует серьезная опасность не только того, что аль-Багдади все еще жив, но и того, что он может вновь вернуться к сторонникам и подтвердить установку „мы против всего мира“ после всего, что было достигнуто в борьбе с группировкой», - отметила Кац.

В Госдепартаменте заявили, что намерены проверить подлинность записи и подчеркнули необходимость привлечь всех главарей ИГ к ответственности, передает ТАСС. По словам представителя Госдепа, разгром ИГ в Ираке и Сирии нанес сокрушительный стратегический и психологический удар террористам: «их так называемый халифат рухнул, лидеры были убиты или бежали с поля боя, а их жестокость стала известна всем». Однако борьба с ними еще не закончилась.

Официальный представитель американского министерства обороны Шон Робертсон сообщил, что Пентагону известно об этой записи. «Мы продолжаем поддерживать партнерские силы в их миссии по нанесению полного поражения ИГ», - отметил он. Робертсон в очередной раз подчеркнул необходимость ликвидировать все каналы «финансирования террористов и вербовки ими новых экстремистов».

В 2016-м и 2017 годах боевики периодически публиковали аудиообращения аль-Багдади к сторонникам. В этот же период неоднократно сообщалось о гибели главаря ИГ. Летом 2017 года об этом, в частности, говорило российское Минобороны, заявляя, что боевик был уничтожен при авиаударе российскими ВКС по предместьям Ракки.

Однако в декабре того же года газета Yeni Safak со ссылкой на неназванный источник сообщила, что аль-Багдади якобы захватили американские военные. Официального подтверждения эта информация так и не получила.