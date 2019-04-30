Уставший от бестрофейности "Милан" запланировал смену тренера

Как сообщает championat.com, двумя главными кандидатами на пост стали экс-наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо и Джан Пьеро Гасперини, ныне возглавляющий «Аталанту». В «Милане» ценят умение специалистов работать с молодыми футболистами, а также их игровой стиль.

В расширенном списке присутствуют ещё два тренера – Леонарду Жардим («Монако») и Марко Джампаоло («Сампдория»), однако их приглашение не является приоритетным.