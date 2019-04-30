Вт, 30.04.2019
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  • Уставший от бестрофейности "Милан" запланировал смену тренера

Уставший от бестрофейности "Милан" запланировал смену тренера

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Milani peatreener Gennaro Gattuso.

ФОТО: Giuseppe Maffia/imago/Uk Sports Pics Ltd

Руководство «Милана» составило список из специалистов, способных заменить Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера команды по окончании сезона.

Как сообщает championat.com, двумя главными кандидатами на пост стали экс-наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо и Джан Пьеро Гасперини, ныне возглавляющий «Аталанту». В «Милане» ценят умение специалистов работать с молодыми футболистами, а также их игровой стиль.

В расширенном списке присутствуют ещё два тренера – Леонарду Жардим («Монако») и Марко Джампаоло («Сампдория»), однако их приглашение не является приоритетным.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет уволить Гаттузо и пригласить главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, однако позднее появилась информация, что итальянец не намерен покидать лондонский клуб и уведомил об этом россонери.

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