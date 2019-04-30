Siri и Google Assistant сравнялись по популярности

Свежее исследование, проведенное компанией Microsoft, должно было установить, не насколько хорошо современные персональные помощники понимают вопросы и справляются со своей задачей, а насколько популярными сегодня являются самые распространенные системы искусственного интеллекта, доступные миллионам пользователей, пишет ixbt.com.

Размер выборки не уточняется, однако результаты показали, что 36% респондентов назвали Siri наиболее часто используемым персональным помощником. Столько же человек выбрали Google Assistant.

Третье место и 25% голосов досталось Amazon Alexa, а четвертое получила Cortana с неплохим результатом 19%. Персональный помощник Samsung Bixby, выпущенный более двух лет назад, так и не смог обрасти мышцами. Он попал в категорию "другие", которой досталось всего 1% голосов.