Вт, 30.04.2019
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Siri и Google Assistant сравнялись по популярности

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Apple new iPhone X (5.8 inch display) capacity 64Gb 256Gb (Finish; Silver, Space Gray) Chip A11 64-bit architecture, Super Retina HD Display OLED, Face ID enabled by TrueDepth camera for facial recognition, 2436 by 1125 pixel resolution at 458 ppi, 1000000/1 contrast ratio, fingerprint-resistant oleophobic coating, Camera 12MP Wide-Angle f1.8 aperture Telephoto f2.4 aperture, Dual optical image stabilization, Sapphire crystal lens cover, Noise reduction, Geotagging, HEIF and JPEG formats captured, 4K video recording at 60 fps, 1080p HD video recording at 60 fps, optical stabilization, Quad-LED True Tone flash, Slo-mo video support for 1080p at 240 fps, Time-lapse video with stabilization, Continuous autofocus video, Body and face detection, Noise reduction, Take 8MP still photos while recording 4K video, Playback zoom, video geotagging, HEVC and H.264 formats recorded, Apple Pay, GSM 4G, Wi-Fi, GPS, NFC, Bluetooth 5.0, Siri, iOS 11, Barometer, Tree-axis Gyro, Accelerometer, Proximity sensor, Ambient light sensor, Card Nano-SIM, Splash Water and Dust Resistant, (In the Box; EarPods with Lightning Connector, Lightning to 3.5 mm Headphone Jack Adapter, Lighttning to USB Cable, USB Power Adapter) at MCS Apple Premium Reseller in Nice, FRANCE - 03/11/2017//SYSPEO_sysA029/Credit:SYSPEO/SIPA/1711030943

ФОТО: SYSPEO/SIPA / SYSPEO/SIPA

Сегодня персональные помощники используются для воспроизведения музыки, проверки погоды, установки будильников, составления списка покупок и выполнения других повседневных задач.

Свежее исследование, проведенное компанией Microsoft, должно было установить, не насколько хорошо современные персональные помощники понимают вопросы и справляются со своей задачей, а насколько популярными сегодня являются самые распространенные системы искусственного интеллекта, доступные миллионам пользователей, пишет ixbt.com.

Размер выборки не уточняется, однако результаты показали, что 36% респондентов назвали Siri наиболее часто используемым персональным помощником. Столько же человек выбрали Google Assistant.

Третье место и 25% голосов досталось Amazon Alexa, а четвертое получила Cortana с неплохим результатом 19%. Персональный помощник Samsung Bixby, выпущенный более двух лет назад, так и не смог обрасти мышцами. Он попал в категорию "другие", которой досталось всего 1% голосов.

Несмотря на растущую популярность голосовых помощников, 41% пользователей, которые участвовали в этом исследовании, были обеспокоены возможностью прослушки и конфиденциальностью информации.

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