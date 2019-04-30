15 лет в Евросоюзе: зарплата выросла в три раза, цены – намного меньше

И хотя принявшие весной 2004 года участие в референдуме жители Эстонии были уверенно «за» вступление в Европейский союз, не обошлось и без многочисленных сомнений и подозрений. Люди мешками скупали сахар, а часть предпринимателей-спекулянтов во главе с конфетным фабрикантом Оливером Круда, собрали такие запасы сахара, что Эстонии в итоге пришлось заплатить Европейскому союзу солидный штраф, пишет Postimees.
Сразу после вступления в Евросоюз все пошло именно так, как опасались. По данным Департамента статистики, так называемый сахарный индекс в мае 2004 года всего за один месяц поднялся в 2,3 раза. В то же время, уже с начала года магазины утопали в дешевом сахаре, поэтому цены на него подскочили не из-за вступления в Европейский союз, а из-за того, что до вступления они здорово упали.
По данным Института конъюнктуры, по сравнению с тогдашним, нынешние цены на сахар поднялись на 70 процентов, что совпадает с общим ростом цен. Если в марте 2004 года килограмм сахара стоит 38 центов, то в марте этого года за него же нужно было отдать в среднем 83 цента.
И хотя последовавшие за сахарной паникой годы привели к внезапным и весьма тяжелым последствиям, – всемирному финансовому кризису и европейскому долговому кризису – можно сказать, что в экономическом смысле – и не только – присоединение к ЕС стало для Эстонии проектом большого успеха. За эти 15 лет жители стали заметно богаче, а зарплаты выросли в несколько раз. Повышение цен на этом фоне оказалось небольшим.
По сравнению с первым кварталом 2004 года, средняя зарплата в Эстонии поднялась почти в три раза: с 431 евро (I квартал 2004 года) до 1384 евро (IV квартал 2018 года). В среднем зарплаты росли на 7,8 процента в год. Индекс потребительских цен в то же время поднялся на 61 процент, то есть он поднимался по 3,4 процента в год.
Еще больше поднялась зарплата самой бедной части общества, поскольку если средняя зарплата выросла в 2,8 раза, то медианная – больше, чем в три раза: с 320 евро до 1005 евро. Медианная зарплата делит получателей зарплаты пополам: у половины людей зарплата низшая, а у половины – высшая.
«Проект – Европейский союз – с самого начал был, прежде всего, договором мира и сотрудничества, который со временем распространился на политику в областях экономики и окружающей среды. Все европейские страны в мировом масштабе все же являются маленькими и зависят от шагов, предпринимаемых крупнейшими странами. Таким образом, для успеха крайне необходимо сотрудничество между странами Европы, - сказал главный аналитик банка Luminor Тыну Пальм. – Независимость маленьких страны – это иллюзия, неизбежно нужно выбрать сторону: быть вместе с демократическими странами, или зависеть от некоторых автократических крупных экономик».
По словам экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, вступление в Евросоюз расширило возможности Эстонии тремя способами.
Во-первых, вступление предоставило Эстонии определенную марку качества.
«Благодаря присоединению к ЕС и еврозоне, мы принадлежим к той же группе успешных и заслуживающих доверие стран Европы, и на нас все меньше смотрят, как на бывшую советскую страну. Это улучшило бизнес-связи с остальным миром, а также финансовые возможности Эстонии, - объяснил Оя. – Мы в одной группе с Финляндией, Германией, Бельгией и Австрией, а не с Албанией, Сербией, Украиной и Белоруссией».
Если посмотреть на рост ВВП на душу населения, то страны Балтии росли быстрее, чем, например, Финляндия и Германия.
Во-вторых, общие рыночные правила открыли для эстонских предприятий возможность продавать свою продукцию на рынке ЕС.
«Открытие рынка важно для маленьких стран. С одной стороны, это исходит из четырех основных свобод Евросоюза: свободное движение товаров, услуг, людей и капитала – эстонские предприятия могут свободно конкурировать в других странах ЕС, - сказал Оя. – С другой стороны, это исходит из общих стандартов Евросоюза, которые снижают бюрократию при приходе в другую страну. Люди ощущаю общие стандарты больше всего при поездках в страны ЕС: благодаря Шенгенской зоне пересечение границ стало намного проще, чем раньше».
Для развития, эстонскому рынку недостаточно внутреннего рынка, экспорт составляет 80 процентов от нашей производительности. Евросоюз и еврозона в экономическом смысле предложили не только доступ к рынку с 512 миллионами жителей, но и к капиталу, а также сопряженным с ним знаниям и коммерческим связям. Для берущих кредиты людей, не так мало значат низкий евровый базовый процент и его стабильность.
Тыну Пальм добавил сюда большую стабильность наших торговых партнеров и международную конкурентоспособность, поскольку европейский бренд знаком и в быстро развивающихся Азии и Африке. Часть экономических бонусов трудно понять интуитивно. Например, льготность договоров о внешней торговле и весьма детальное местами описание общих стандартов, которые с первого взгляда кажутся излишней бюрократией. В то же время, это позволяет предприятиям лучше конкурировать в мире и защищать патенты.
«В число экономических влияний, конечно, можно добавить хорошее транспортное сообщение, сельскохозяйственные дотации, общую политику в области энергетики и климата и так далее. Это примеры из сфер деятельности, в которых европейским странам сложно приписать такой же успех, как если бы они действовали билатерально или в изоляции – не выходя из-за стола переговоров», - объяснил Пальм.
Правда, есть риск совместной деятельности в перерегулированности дел: «Но мы хотя бы можем говорить при формировании этих правил, быть хорошо информированными, а иногда и исправлять ошибки».
Третий важный фактор влияния – побудительные фонды Европейского союза, которые помогают улучшить нашу среду обитания и повысить уровень жизни в Эстонии до уровня близкого к богатейшим странам Европейского союза. Начиная со смены столетий, мы получили от Евросоюза девять миллиардов евро.
Люди сейчас воспринимают приходящее от нахождения в Европейском союзе как нечто само собой разумеющееся, и это естественно. Нельзя недооценивать визовую свободу, свободное передвижение рабочей силы и значение демократического общественного уклада, которым защищены и интересы каждого, в том числе, например, свобода слова.