15 лет в Евросоюзе: зарплата выросла в три раза, цены – намного меньше

Сразу после вступления в Евросоюз все пошло именно так, как опасались. По данным Департамента статистики, так называемый сахарный индекс в мае 2004 года всего за один месяц поднялся в 2,3 раза. В то же время, уже с начала года магазины утопали в дешевом сахаре, поэтому цены на него подскочили не из-за вступления в Европейский союз, а из-за того, что до вступления они здорово упали.

По данным Института конъюнктуры, по сравнению с тогдашним, нынешние цены на сахар поднялись на 70 процентов, что совпадает с общим ростом цен. Если в марте 2004 года килограмм сахара стоит 38 центов, то в марте этого года за него же нужно было отдать в среднем 83 цента.

И хотя последовавшие за сахарной паникой годы привели к внезапным и весьма тяжелым последствиям, – всемирному финансовому кризису и европейскому долговому кризису – можно сказать, что в экономическом смысле – и не только – присоединение к ЕС стало для Эстонии проектом большого успеха. За эти 15 лет жители стали заметно богаче, а зарплаты выросли в несколько раз. Повышение цен на этом фоне оказалось небольшим.

По сравнению с первым кварталом 2004 года, средняя зарплата в Эстонии поднялась почти в три раза: с 431 евро (I квартал 2004 года) до 1384 евро (IV квартал 2018 года). В среднем зарплаты росли на 7,8 процента в год. Индекс потребительских цен в то же время поднялся на 61 процент, то есть он поднимался по 3,4 процента в год.

Еще больше поднялась зарплата самой бедной части общества, поскольку если средняя зарплата выросла в 2,8 раза, то медианная – больше, чем в три раза: с 320 евро до 1005 евро. Медианная зарплата делит получателей зарплаты пополам: у половины людей зарплата низшая, а у половины – высшая.

Зарплаты и цены. ФОТО: Pm

«Проект – Европейский союз – с самого начал был, прежде всего, договором мира и сотрудничества, который со временем распространился на политику в областях экономики и окружающей среды. Все европейские страны в мировом масштабе все же являются маленькими и зависят от шагов, предпринимаемых крупнейшими странами. Таким образом, для успеха крайне необходимо сотрудничество между странами Европы, - сказал главный аналитик банка Luminor Тыну Пальм. – Независимость маленьких страны – это иллюзия, неизбежно нужно выбрать сторону: быть вместе с демократическими странами, или зависеть от некоторых автократических крупных экономик».

По словам экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, вступление в Евросоюз расширило возможности Эстонии тремя способами.

Во-первых, вступление предоставило Эстонии определенную марку качества.