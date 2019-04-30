Для попавшегося на допинге элитного боксера требуют пожизненную дисквалификацию

Миллер сдал положительный допинг-тест в преддверии боя с британцем Энтони Джошуа. Этот поединок должен был состояться 1 июня в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Арена». При этом Миллер сам изначально настаивал на проведении допинг-тестов перед боем.

Джошуа планирует выйти на ринг 1 июня. В настоящее время промоутер британца подбирает соперника своему клиенту. С большой долей вероятности соперником Джошуа станет Энди Руис-младший.

«Я думаю, что решение о дисквалификации справедливо. Оно соответствует нарушению. Я уверен, что Джаррелл согласится с наказанием. Да и у него нет выбора», — цитирует промоутера боксёра Грега Коэна ESPN.

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер призвал пожизненно дисквалифицировать Джарелла Миллера.

«Из-за спортсменов, принимающих допинг, я потерял много денег. Они заставили меня пересмотреть отношение к боксу. Я не терплю обмана, мы занимаемся слишком серьёзным видом спорта.

Я неоднократно говорил, что на ринге мы рискуем жизнью. Я совсем не уважаю людей, которые используют допинг ради преимущества. То, что сделал Миллер, нельзя простить. Он сознательно принимал запрещённые препараты. У Джарелла был шанс всей жизни, как он в итоге поступил? Меня задела эта история. Миллер не думал о своей семье, когда принимал препараты? Еще хуже то, что Миллер обвинял Джошуа в допинге, хотя сам принимал его!