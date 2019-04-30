Россияне хотят создавать предприятия в Нарве, но сталкиваются с серьезной проблемой

Выгоднее открыть производство в Эстонии

Организаторы форума “Точка входа” сделали упор на привлечение производственных предприятий малого и среднего бизнеса. Всего ожидается около двухсот участников, из них примерно половина - из России. На форуме они смогут получить практическую информацию о работе в Эстонии - о налогах и льготах для инвесторов.

По словам главного организатора мероприятия, руководителя по маркетингу Фонда развития промышленных парков Ида-Вирумаа Вадима Орлова, идея форума не только в том, чтобы познакомить российский бизнес с Нарвой:

“Мы создавали форум как площадку, где могли бы пообщаться бизнесмены из России и Эстонии. Сейчас практически не осталось таких возможностей”.

Вадим Орлов отмечает, что интерес российских предпринимателей в последние годы увеличивается:

“Если сравнивать с 14-15 годом, то интерес активно растет. Главная цель компаний в том, чтобы увеличить свои продажи на европейских рынках через получение маркировки “Сделано в Европейском Союзе”. Частичная локализация производства на территории Эстонии позволяет свою продукцию продавать по всему миру. В нынешней ситуации это гораздо легче, чем продавать под маркировкой “Сделано в России”.

Причин этому, по мнению Орлова, очень много, и проблемы российских предпринимателей на западных рынках не сводятся к взаимным санкциям.

“Мы же видим, какая риторика идет в средствах массовой информации в отношении всего российского. Конечно, это влияет на потребителей в Европейском Союзе и в Америке, - говорит руководитель по маркетингу Ида-Вируских промпарков. - Если в 15-16 годах это, в основном, касалось конечных потребителей, то в последнее время мы видим, что даже на сегмент B2B, где взаимоотношения строятся только между фирмами, это тоже влияет.

Даже европейские компании, которые до этого нормально покупали в России, сейчас дают рекомендации для своих российских поставщиков - вот если бы у вас был продукт европейский, если бы на нем было написано “Сделано в Европейском Союзе”, было бы гораздо легче. Потому что, если написано “Сделано в России”, для того, чтобы продавать, иногда приходится делать скидки, идти на демпинг. Соответственно, российские производители просто теряют от этого. Для того, что оставаться в нормальных рыночных условиях, продавать по рыночной цене, не демпинговать, при определенных расчетах получается выгоднее локализовать часть производственного процесса на территории Эстонии, конкретно в Нарве, на промышленном парке, чтобы достичь запланированных продаж”.

В нарвском промпарке действуют несколько предприятий российского происхождения - производители красок Emlak и Primatek, производитель фильтров для воды Aquaphor, завод металлоконструкций Well Technology. По словам Вадима Орлова, их руководители довольны тем, что построили свои предприятия именно здесь.

Проще закрыть, чем разбираться

Консультант Ида-Вируского центра развития предпринимательства Станислав Пирк также отмечает рост интереса российского бизнеса к Нарве. Но дальше инвесторы продвинуться не могут.

“Интерес есть. Но банки либо не открывают счета, либо даже закрывают счета тем, у кого бизнес уже запущен, - говорит Станислав Пирк. - Открыть счет очень-очень сложно. И российские предприниматели озадачены этим”.

По словам Пирка, предприниматели из России, с которыми он общался, сейчас заняли выжидательную позицию:

“Мы с одной стороны раздаем электронное резидентство, чтобы можно было вести бизнес из-за пределов Эстонии, а с другой стороны - как в басне “Лебедь, рак и щука” - мешаем нормальному развитию бизнеса. А интерес с российской стороны есть. Для россиян главное - что здесь всё прозрачно, вести бизнес можно предсказуемо. Плюс понятная налоговая система, плюс русскоязычный персонал можно найти”.

Станислав Пирк отмечает, что банкам проще отказать клиенту или закрыть уже существующий счет компании, чем идти на риск штрафа со стороны Финансовой инспекции, которая борется с отмыванием денег.