В прибывшем в Эстонию автобусе нашли коробку с наркотиками

По словам прокурора Ольгерда Петерселля, первичные экспресс-тесты показали, что речь идет об амфетамине и фентаниле. Этого товара хватило бы на несколько сотен доз. «Поэтому было основание подозревать человека, находившегося в автобусе, в обороте наркотиками в крупном размере», - заявил Петерселль.

Принесшего в автобус эту коробку 40-летнего Яниса тут же задержали, через два дня по ходатайству прокуратуры его взяли под стражу. В ходе экспертизы выяснилось, что было в пакете: первый порошок содержал метамфетамин, во втором была смесь героина, метадона и карфентанила. «Карфентанил - это сверхкрепкое вещество, из одного грамма которого можно получить миллион доз, - объяснил прокурор. - В этой коробке было около 6000 наркотических доз».

В апреле наркокурьер заключил с прокуратурой соглашение, согласно которому ему было назначено наказание в виде четырех лет тюрьмы, из которых пять месяцев он должен отбыть немедленно. Дилер проведет весну в таллиннской тюрьме.