Дубай ставит очередной рекорд: такого колеса обозрения еще не было

Первые посетители займут места на самом высоком колесе обозрения в мире Ain Dubai в преддверии открытия Всемирной выставки Expo 2020, пишет turizm.ru. Они смогут увидеть Дубай с высоты 250 метров. Строители грандиозного проекта приводят несколько фактов о новой достопримечательности эмирата. Во-первых, длина каждой спицы колеса больше футбольного поля. Во-вторых, вес обода колеса эквивалентен весу 16 самолетов Airbus A380s. В-третьих, на строительство Ain Dubai использовано на 25% больше стали, чем при возведении Эйфелевой башни в Париже.

На данный момент Ain Dubai находится на последнем этапе строительства. Восьмая и последняя 450-тонная временная спица была удалена из конструкции. Метод возведения колеса многие называют уникальным. Впервые современная структура наблюдения была одним целым колесом с самого первого этапа ее возведения. Первоначально были установлены восемь временных спиц и скоб, удерживающих сегменты обода на месте во время изготовления колеса.

Первоначально открытие Ain Dubai было запланировано на конец 2018 или начало 2019 года, но позднее сдвинулось на 2020 год. Достопримечательность дополнит список потрясающих высотных объектов Дубая. В их числе 550-метровый небоскреб Бурдж-Джумейра, 150-метровая Дубайская Рамка и, конечно же, Бурдж-Халифа – на данный момент самое высокое сооружение в мире (828 метров).