Эдвард Лукас: три тоста за президента Зеленского

Даже самые горячие поклонники будущего президента Украины не называли его экспертом по государственной безопасности. Тем не менее, ответ Владимира Зеленского на последний ход Владимира Путина показывает, что беспокойство из-за его неопытности было беспочвенным.

Российский лидер, явно пытаясь подвергнуть испытанию решимость Украины, заявил, что ускорит процесс рассмотрения ходатайств жителей самопровозглашенных восточно-украинских республик о российских паспортах. «Паспортизация», как это называют, это хорошо отработанная российская тактика, которая используется для закрепления влияния Кремля в других странах. Позже Путин сказал, что рассмотрит вариант доступности российских паспортов для всех украинцев.

Реакция будущего президента Зеленского, опубликованная в Фейсбуке на украинском и русском языках, была изящной, остроумной и крайне трогательной.

Во-первых, он посоветовал Кремлю не тратить время на попытки соблазнения. Затем он призвал россиян ходатайствовать об украинских паспортах. Его государство, сказал он, сделало своей миссией служить примером демократии для постсоветских стран. Частью этой миссии, сказал он, станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу бок о бок с украинцами.

Наступательная операция российской пропаганды к тому времени уже трещала по швам. Поражение действующего президента Петра Порошенко опровергло идею о том, что Украина является фальшивой демократией, которой руководит путчистский режим скрытых нацистов. Автократы не проигрывают выборы — можете спросить хотя бы Путина или его друзей. А теперь, благодаря находчивому шагу Зеленского, нарратив Кремля разваливается.

Когда-то кошмаром для российского режима были «цветные революции» — перспектива, что власть народа может свергнуть коррумпированных и авторитарных правителей. Легко представить эти народные движения как расплывчатые, создающие хаос и служащие собственным интересам. Центральный месседж путинизма заключался в том, что невзирая на все недостатки лишь твердое руководство Кремля может спасти Россию от возвращения к хаосу и унижению 1990-х годов и грабительских нападений враждебного Запада.

Подход Зеленского представляет гораздо более серьезную и потенциально экзистенциальную угрозу для режима Путина. Телезвезда, которая вскоре станет президентом Украины, не только лучше умеет подавать свои месседжи, чем бывший член КГБ в Кремле. У него к тому же более сильный месседж: это мощная смесь свободы, законности и достоинства, а также государство, которое рассматривает свою интеграцию в остальной мир как шанс, а не угрозу.

Российский режим, напротив, предлагает своему народу застой, паранойю и изоляцию. Россияне могут и не хотеть украинские паспорта, но их завораживает то, что эти документы символизируют.

Кремль еще не потерпел поражение. Он может усилить экономическое и военное давление и использовать свои рычаги влияния в политической системе Украины. Популярность Зеленского не поддерживает политическая машина. На его рабочем столе будут накапливаться внешние и внутренние проблемы. Ожидания огромны.

Теперь зарубежный мир должен поспешить, чтобы помочь Украине ускорить реформы, разоблачить коррупцию, поднять уровень жизни и отразить военную агрессию России. Мы привыкли думать, что мы должны были спасти Украину для того, чтобы помешать России воссоздать империю на территории бывшего СССР.

Теперь нас ждет более серьезная награда. Успех в Украине может привести к заре демократии и свободы и в России. Древний благородный лозунг «за вашу и нашу свободу» теперь начертан сияющими и пламенными буквами на украинском и русском языках.

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Эдвард Лукас — автор снискавших международный успех книг «Новая холодная война» и «Обман», журналист и вице-президент действующего в Вашингтоне и Варшаве аналитического центра Center for European Policy Analysis (CEPA).