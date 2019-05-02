Когда неважно, кто убил Марину

Впрочем, в эпизодах «Содержанок» засветились и другие светские львицы, что, безусловно, придало сериалу некую иронию и даже где-то пикантность, но понять их могли только посвященные – участники московской светской тусовки и провинциальные потребители глянцевой продукции. Так что это – из области междусобойчика. Сыграл роль третьего не то четвертого плана и сам Богомолов, к нему претензий нет. Однако со звуком периодически беда.

О плюсах не спорят

К плюсам, помимо стиля и музыки, можно отнести и простой незамысловатый мат: именно в тех ситуациях, где его употребит 90 процентов носителей русского языка – просто потому, что иначе не скажешь. Это я без иронии. Нечастый мат по делу – один из самых органичных приемов в фильме. А еще – отличная сцена похорон в финале, вот она – действительно блеск.

Еще один положительный момент: при всех перечисленных недостатках и редкостной затянутости сериал все же производит впечатление и какое-то время не отпускает. Объяснить это можно тем, что если режиссер талантлив, то печатью таланта отмечены даже его неудачи. К тому же предполагается (именно предполагается, а не обещается), что обещанный второй сезон будет не отдельной историей, а продолжением начатой – возможно, в законченном виде все это приобретет какой-то смысл.

Но сейчас что мы имеем в итоге? Историю, в которой не жалко никого, не сочувствуешь никому и искренне желаешь: а чтоб вас там всех поубивало. Оно бы и ладно, но возникает ощущение, что в мире вообще не существует людей, которым можно сочувствовать или хотя бы слегка симпатизировать. Все они (и мы вместе с ними) – туповатые, жадноватые, трусоватые и одержимые тем самым «основным инстинктом» настолько, что другие он вытеснил напрочь, даже инстинкт самосохранения. Но не жаль их не потому, что они такие (это жизнь такая – смайл два раза мне сюда дайте), а потому, что они картонные.

Надежда на некое ироничное счастье дана двум героям, у которых все-таки получше хотя бы с мозгами. А что там с совестью и прочими химерами – то нам неведомо: персонажи непроницаемы и лапидарны. Их истинные намерения неизвестны, и вычислить их невозможно, разве что угадать. Так что во втором сезоне режиссер может сделать с ними, как и с самим сериалом, все что угодно. Ничто не запрограммировано, ничто ничем не обусловлено. Ну да, постмодернизм же. Или просто конструктор «Лего»: построить можно всё, просто заменив одну деталь на другую. Если они и не картонные, то все равно неодушевленные.