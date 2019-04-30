ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию координатору штаба Навального

По мнению Страсбургского суда, были нарушены право истицы на свободу передвижения, право на справедливое судебное разбирательство, право на свободу выражения мнения, право на свободу собраний, а также необходимость предоставления эффективных средств правовой защиты, пишет DW.com. Решение по иску Дмитриевой стало первым решением ЕСПЧ, вынесенным по жалобам активистов после акции "Он вам не Димон" в марте 2017 года, сообщила представлявшая ее адвокат Ирина Хрунова.

В Кремле отказались от комментариев

Между тем в Кремле отказались комментировать решение ЕСПЧ. "Я не владею деталями этого кейса, этого дела, поэтому я ничего не могу сказать по этому поводу", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.