ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию координатору штаба Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел власти РФ виновными в нарушении пяти статей Европейской конвенции о защите прав и свобод в отношении координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой. Во вторник, 30 апреля, суд обязал власти России выплатить активистке моральную компенсацию в размере 12 649 тысяч евро и 2650 евро в качестве возмещения стоимости адвокатских услуг.
По мнению Страсбургского суда, были нарушены право истицы на свободу передвижения, право на справедливое судебное разбирательство, право на свободу выражения мнения, право на свободу собраний, а также необходимость предоставления эффективных средств правовой защиты, пишет DW.com. Решение по иску Дмитриевой стало первым решением ЕСПЧ, вынесенным по жалобам активистов после акции "Он вам не Димон" в марте 2017 года, сообщила представлявшая ее адвокат Ирина Хрунова.
В Кремле отказались от комментариев
Между тем в Кремле отказались комментировать решение ЕСПЧ. "Я не владею деталями этого кейса, этого дела, поэтому я ничего не могу сказать по этому поводу", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Эльвира Дмитриева выступала организатором массовой акции в Казани 26 марта 2017 года. Власти отказались согласовать митинг. Полиция составила на активистку три протокола - за призыв к участию в акции в соцсети "Вконтакте", за неповиновение требованию сотрудника полиции и за нарушение порядка организации митинга. В итоге она была оштрафована на сумму 11 тысяч рублей и получила 20 часов обязательных работ.