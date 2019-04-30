Вт, 30.04.2019
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Неймар твердо намерен перейти в "Реал"

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Neymar täna, 5. juulil Kaasanis

ФОТО: vladimir astapkovich / Sputnik

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал своему партнеру по сборной Бразилии защитнику "Реала" Марсело, что хочет выступать за мадридский футбольный клуб в следующем сезоне, сообщает "Р-Спорт".

Ранее El Chiringuito в своем микроблоге в Twitter сообщил, что другой футболист "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил главному тренеру мадридского "Реала" Зинедину Зидану о готовности покинуть французский клуб и перейти в испанскую команду.

Представители Неймара летом 2017 года воспользовались опцией в его контракте с "Барселоной", выкупив игрока за фиксированную сумму — 222 миллиона евро, после чего футболист перешел в "ПСЖ" в статусе свободного агента.

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