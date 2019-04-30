Неймар твердо намерен перейти в "Реал"

Ранее El Chiringuito в своем микроблоге в Twitter сообщил, что другой футболист "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил главному тренеру мадридского "Реала" Зинедину Зидану о готовности покинуть французский клуб и перейти в испанскую команду.

Представители Неймара летом 2017 года воспользовались опцией в его контракте с "Барселоной", выкупив игрока за фиксированную сумму — 222 миллиона евро, после чего футболист перешел в "ПСЖ" в статусе свободного агента.