Вт, 30.04.2019
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  • Затягивавшего рассмотрение дел нарвского судью лишили части зарплаты

Затягивавшего рассмотрение дел нарвского судью лишили части зарплаты

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Судейский молоточек.

ФОТО: SCANPIX

В ближайшие шесть месяцев судья Вируского уездного суда Андрес Халлмяги будет получать пониженную зарплату - таким образом его решила наказать дисциплинарная коллегия Государственного суда.

В декабре прошлого года коллегия возбудила в отношении Халлмяги дисциплинарное производство, получив информацию о том, что он ненадлежащим образом исполняет обязанности судьи, пишет Rus.ERR.

В ходе внутреннего расследования коллегия пришла к выводу, что эти сведения соответствуют действительности: в числе прочего судья был признан виновным в затягивании рассмотрения гражданских дел, неоднократных переносах на продолжительные сроки оглашения приговоров, а также в том, что не ставил об этом в известность участников процесса.

Дисциплинарная коллегия наказала судью 10-процентным сокращением зарплаты на ближайшие шесть месяцев. Дисциплинарное взыскание будет считаться погашенным, если судья в течение года не совершит новое нарушение.

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