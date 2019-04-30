Затягивавшего рассмотрение дел нарвского судью лишили части зарплаты

В декабре прошлого года коллегия возбудила в отношении Халлмяги дисциплинарное производство, получив информацию о том, что он ненадлежащим образом исполняет обязанности судьи, пишет Rus.ERR .

В ходе внутреннего расследования коллегия пришла к выводу, что эти сведения соответствуют действительности: в числе прочего судья был признан виновным в затягивании рассмотрения гражданских дел, неоднократных переносах на продолжительные сроки оглашения приговоров, а также в том, что не ставил об этом в известность участников процесса.