Картина дня: отставка Куузика, 15 лет в Евросоюзе и семья убитого подала в суд на полицию

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями вторника.
Галерея и видео: Куузик уходит в отставку
Министр внешней торговли и ИТ Марти Куузик уходит в отставку в связи с обвинениями в домашнем насилии. По словам EKRE, нового кандидата у них еще нет. Читайте далее...
15 лет в Евросоюзе: зарплата выросла в три раза, цены – намного меньше
И хотя принявшие весной 2004 года участие в референдуме жители Эстонии были уверенно «за» вступление в Европейский союз, не обошлось и без многочисленных сомнений и подозрений. Люди мешками скупали сахар, а часть предпринимателей-спекулянтов во главе с конфетным фабрикантом Оливером Круда, собрали такие запасы сахара, что Эстонии в итоге пришлось заплатить Европейскому союзу солидный штраф. Читайте далее...
Кайтселийтчики полгода записывали на камеру телефона происходящее в душевых спортхолла
По данным портала Geenius Раплаская дружина Кайтселийта исключила из своих рядов мужчину и женщину, которые на протяжении полугода записывали с помощью мобильных телефонов происходящее в мужских и женских душевых раплаского спортхолла Sadolin. Читайте далее...
Семья Яануса, застреленного полицией на площади Вабадузе, обратилась в суд
Семья Яануса Кяэрманна, застреленного полицейским патрулем на площади Вабадузе в позапрошлом году, подала в суд на Департамент полиции и погранохраны. Ранее родные всячески пытались оспорить решение прокуратуры о прекращении уголовного дела. Читайте далее...
Карин Куузик: я крайне встревожена кампанией лжи, направленной против меня и моего мужа
Бывшая жена обвиненного в семейном насилии Марти Куузика Карин Куузик разослала вчера вечером СМИ обращение, которое Postimees публикует в неизмененном виде. Читайте далее...
Предполагаемый лидер преступного мира подал в суд на Андреса Анвельта
Представший перед судом по обвинению в управлении преступным сообществом предприниматель Хуберт Хирв пожаловался в суд на бывшего министра внутренних дел Андреса Анвельта, поскольку последний предположительно представил на радио Kuku ложные данные о нем. Читайте далее...
Ратас: отложить вступление Куузика в должность не позволил закон
Закон не позволяет откладывать вступление кандидата на пост министра в должность, поэтому министр внешней торговли и информационных технологий Марти Куузик, несмотря на подозрения в семейной насилии, накануне принес присягу, заявил глава правительства Юри Ратас. Читайте далее...
Ушлый клиент заставил таксиста бесплатно покатать его по Таллинну, но это было не самое худшее
Если обычно речь идет о мошенниках-таксистах, то из поступившего в МуПо заявления следует, что есть и противоположные случаи. Встречаются нечестные клиенты, которые могут обвести вокруг пальца даже опытных водителей. Читайте далее...
Россияне хотят создавать предприятия в Нарве, но сталкиваются с серьезной проблемой
23-24 мая в Нарве во второй раз пройдет эстонско-российский бизнес-форум "Точка входа". Организаторы приглашают на него предпринимателей из России, которые ищут возможности продавать свою продукцию в ЕС или открыть производство непосредственно в Нарве. Парадоксально, но от ухудшения отношений между Западом и Россией, интерес российских инвесторов к приграничному городу только растет. Но при этом создать здесь предприятие становится все сложнее, поскольку эстонские банки не хотят открывать таким фирмам счета. Читайте далее...
В прибывшем в Эстонию автобусе нашли коробку с наркотиками
Как сообщает Pärnu Postimees, 19 февраля этого года на Пярнуском автовокзале полицейские проверили направлявшийся из Риги в Таллинн автобус. Наркособака обнаружила на верхней полке транспортного средства завернутую в джемпер картонную коробку, в которой в свою очередь был мешок с белым и бежевым порошком. Читайте далее...
Партия реформ предложила вернуть в Белый зал парламента флаги ЕС
Парламентская фракция Партии реформ направила правлению Рийгикогу письмо с предложением восстановить положение, имевшее место еще два дня назад, когда в Белом зале парламента были рядом флаги Европейского союза (ЕС) и флаги Эстонии. Читайте далее...
На борту Tallink зафиксирован случай заболевания корью
Финские чиновники в области здравоохранения сообщили о двух случаях кори в Пыхья-Карьяла и Вантаа. Один из случаев был зафиксирован у пассажира, который 26 апреля находился на пароме Tallink из Таллинна в Хельсинки. Читайте далее...
Видео: что думают депутаты парламента о скандале вокруг семейного насилия?
В понедельник в новоиспеченном правительстве разразился очередной скандал: различные издания опубликовали давно распространявшиеся слухи, будто министр по инфотехнологиям Марти Куузик (EKRE) неоднократно распускал руки в отношении своей жены. Postimees побывал в Рийгикогу, чтобы узнать, что думают об обвинениях присягнувшие вчера члены парламента. Читайте далее...
Ушла из жизни молодая мать, которой помогал фонд борьбы с раком
На домашней странице международной организации по кибербезопасности Guardtime опубликованы слова соболезнования в адрес коллеги, генерал-лейтенанта Йоханнеса Керта, чья дочь Мари Керт-Сент-Обен проиграла борьбу с онкологией. Читайте далее...
Реформисты и социал-демократы требуют от Ратаса освободить Куузика от должности
Глава реформистской фракции Рийгикогу Кая Каллас и глава фракции Социал-демократической партии (СДП) Евгений Осиновский направили центристу и премьер-министру Юри Ратасу письмо от имени фракций, в котором требуют освободить от должности обвиняемого в домашнем насилии министра внешней торговли и ИТ Марти Куузика. Читайте далее...
Прибывший по квоте ЕС беженец из Сирии самовольно покинул Эстонию
Прибывший по квоте Европейского Союза в Эстонию беженец из Сирии, выразивший желание вернуться на родину, самовольно покинул Эстонию. Читайте далее...
TOP100: смотрите, кто из эстонских чиновников зарабатывает больше всех
Если еще в 2017 году в таблицу зарплат чиновников возглавлял гендиректора Департамента шоссейных дорог Прийт Саук, то в прошлом году он опустился на третье место, а самым высокооплачиваемый участником рейтинга стал руководитель Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд. Читайте далее...
"Я не вор и не наркоман": профсоюзный лидер не восстановлен на работе, несмотря на решение суда
История бывшего доверенного лица коллектива шахтеров Eesti Energia Юрия Грибовского подошла к концу. С одной стороны, он выиграл все споры и судебные разбирательства, с другой стороны, потерял все – работу и статус доверенного лица. Пострадала и его репутация, которую Грибовский хочет восстановить, рассказав, чем закончилось для него обвинение в употреблении наркотиков. Читайте далее...
Двое граждан России незаконно пересекли эстонскую границу и оказались под стражей
Прокуратура сообщила посольству РФ в Эстонии о задержании двух граждан Российской Федерации за незаконное пересечение государственной границы, сообщило посольство на своей странице в Facebook. Читайте далее...
Чиновника Вируской тюрьмы подозревают во взяточничестве
Утром во вторник внутренний контроль задержал сотрудника Вируской тюрьмы, которого подозревают в неоднократном получении взяток. Читайте далее...
Вне дома: утка от клюва до хвоста в новом столичном ресторане Söe
C известным принципом использования продуктов «от головы до хвоста» так, чтобы не осталось ни рожек, как говорится, ни ножек, познакомил гостей на своем первом тематическом ужине Павел Гурьянов - шеф-повар и совладелец нового ресторана Söe, участник европейского Bocuse d’Or и победитель множества других престижных поварских соревнований. Читайте далее...
В конце недели синоптики обещают снегопады
По данным службы погоды Эстонии, в конце недели ожидаются похолодание и осадки, не исключены даже снегопады и мокрый снег. Читайте далее...
Центрам тревоги не хватает диспетчеров
В Центре тревоги Эстонии не хватает рабочих рук. Сейчас наблюдается острая нехватка диспетчеров, которые принимают звонки поступающие на номер 112. Для того, чтобы показать, как они работают и привлечь новых работников, Центры тревоги по всей Эстонии провели сегодня День открытых дверей. Читайте далее...