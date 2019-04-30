Картина дня: отставка Куузика, 15 лет в Евросоюзе и семья убитого подала в суд на полицию

Галерея и видео: Куузик уходит в отставку

Министр внешней торговли и ИТ Марти Куузик уходит в отставку в связи с обвинениями в домашнем насилии. По словам EKRE, нового кандидата у них еще нет. Читайте далее...

15 лет в Евросоюзе: зарплата выросла в три раза, цены – намного меньше

И хотя принявшие весной 2004 года участие в референдуме жители Эстонии были уверенно «за» вступление в Европейский союз, не обошлось и без многочисленных сомнений и подозрений. Люди мешками скупали сахар, а часть предпринимателей-спекулянтов во главе с конфетным фабрикантом Оливером Круда, собрали такие запасы сахара, что Эстонии в итоге пришлось заплатить Европейскому союзу солидный штраф. Читайте далее...

Кайтселийтчики полгода записывали на камеру телефона происходящее в душевых спортхолла

По данным портала Geenius Раплаская дружина Кайтселийта исключила из своих рядов мужчину и женщину, которые на протяжении полугода записывали с помощью мобильных телефонов происходящее в мужских и женских душевых раплаского спортхолла Sadolin. Читайте далее...

Семья Яануса, застреленного полицией на площади Вабадузе, обратилась в суд

Семья Яануса Кяэрманна, застреленного полицейским патрулем на площади Вабадузе в позапрошлом году, подала в суд на Департамент полиции и погранохраны. Ранее родные всячески пытались оспорить решение прокуратуры о прекращении уголовного дела. Читайте далее...

Карин Куузик: я крайне встревожена кампанией лжи, направленной против меня и моего мужа

Бывшая жена обвиненного в семейном насилии Марти Куузика Карин Куузик разослала вчера вечером СМИ обращение, которое Postimees публикует в неизмененном виде. Читайте далее...

Предполагаемый лидер преступного мира подал в суд на Андреса Анвельта

Представший перед судом по обвинению в управлении преступным сообществом предприниматель Хуберт Хирв пожаловался в суд на бывшего министра внутренних дел Андреса Анвельта, поскольку последний предположительно представил на радио Kuku ложные данные о нем. Читайте далее...

Ратас: отложить вступление Куузика в должность не позволил закон

Закон не позволяет откладывать вступление кандидата на пост министра в должность, поэтому министр внешней торговли и информационных технологий Марти Куузик, несмотря на подозрения в семейной насилии, накануне принес присягу, заявил глава правительства Юри Ратас. Читайте далее...

Ушлый клиент заставил таксиста бесплатно покатать его по Таллинну, но это было не самое худшее

Если обычно речь идет о мошенниках-таксистах, то из поступившего в МуПо заявления следует, что есть и противоположные случаи. Встречаются нечестные клиенты, которые могут обвести вокруг пальца даже опытных водителей. Читайте далее...

Россияне хотят создавать предприятия в Нарве, но сталкиваются с серьезной проблемой