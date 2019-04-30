Найдена опасная уязвимость в браузере Chrome

По словам Фишера, угроза для юзеров возникает из-за того, что при скроллинге веб-страницы в мобильном браузере Chrome для Android адресная строка скрывается. Как только это происходит, хакеры могут заменить ее собственной адресной строкой, таким образом пытаясь замаскировать фишинговый сайт под ресурс, которому люди доверяют. При этом если жертва захочет прокрутить страницу вверх, она все равно не увидит настоящий веб-адрес.