Вне дома: утка от клюва до хвоста в новом столичном ресторане Söe

Все вино было подобрано изумительно, но, я надеюсь, вы все-таки хотите узнать, что было дальше? Сначала нам вынесли сырые утиные яйца. Гости с интересом рассматривали и даже трогали крупные желтоватые яйца и рассуждали, как же они будут использованы: следующее блюдо было обозначено в меню как Linnupesa - «птичье гнездо».

"Птичье гнездо" - утиное яйцо пашот. ФОТО: Вера Копти.

В качестве приборов к двум следующим блюдам на столе лежали... ложки! А «птичье гнездо» подавалось в глубоких мисках. И в этом гнезде лежало утиное яйцо-пашот со сладкими стручками зеленого гороха, побегами люцерны, под сырным соусом и с крошечными кубиками хрустящего бекона, что создавало очень богатую вкусовую картину. Ростки люцерны, сами по себе грубоватые, но содержащие просто прорву витаминов, контрастировали с нежнейшей яично-сырной базой и подчеркивали ее нежность.

Какое же утиное меню без ножки конфи, когда ароматное мясо само отделяется от костей! Знаю, что многие любят утиные ножки гораздо больше, чем грудку.

Но позволю себе маленькое гастрономическое отступление. Дело было во времена ресторана Bordoo, шефом которого также был Павел Гурьянов. Как понятно уже из названия, Bordoo был рестораном с преобладанием в кухне французских традиций. И в меню одного из званых ужинов был включен авторский, гурьяновский, вариант знаменитого французского блюда Coq au Vin - петух в вине. Тогда Павел отделил отменно проотушенное куриное мясо от костей и разделил его на волокна. Это было неожиданно и поэтому запомнилось. Этот же прием шеф применил и в приготовлении следующего блюда.

Утиная ножка конфи с пюре из топинамбура. ФОТО: Вера Копти.

Нам продемонстрировали сырые утиные ножки, а потом подали и блюдо, названное в меню Tiik ja Pilliroog – «пруд и камыш»: утиная ножка-конфи с пюре из топинамбура и картофельным поп-корном. Жаль, что блюдо оказалось немного нефотогеничным, потому что воздушные и хрустящие картофельные шарики были примерно того же цвета, что и пюре из земляной груши, но зато каков вкус! Немного тяжеловатое по консистенции тушеное утиное мясо уравновешивалось воздушным сладковатым пюре из топинамбура. Это блюдо тоже полагалось есть ложкой. Вино, кстати, к этому блюду было подано изумительное: шардоне 2016 года Terroir Haute Valllee Delmas с роскошным послевкусием.

Рейн Касела не просто подобрал шесть вин к шести блюдам, он сам присутствовал на ужине, рассказывал о винах, подходил к столикам и интересовался мнением гостей.

Сомелье Рейн Касела в зале ресторана Söe. ФОТО: Вера Копти.

Но наступила очередь следующего блюда. Известно, что из крыльев птицы получаются отличные супы, но вот в наших магазинах, где можно без проблем купить и грудку, и ножки, утиные крылья в продаже не встречались. Может быть, кто-то знает, в какой сети продаются утиные крылышки? Буду благодарна.

Насыщенный утиный бульон с равиолем и капустой. ФОТО: Вера Копти.