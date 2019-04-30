Забудьте надоевшие шнурки! Возьмите обувь Boa® с быстрой шнуровкой

Простота в применении

Обувь с системой шнуровки BOA® быстро и очень просто фиксируется на ноге и высвобождается. Наденьте ботинок, нажмите на диск Boa® и поворачивайте его в направлении наружной стороны ноги до тех пор, пока обувь не будет надежно зафиксирована. В конце рабочего дня потяните диск вверх, тросик Boa® сразу же высвободится, и ботинок можно будет снять.

Один размер всем не подходит – выбирайте свой размер

Микрорегулирующий диск Boa® обладает таким маленьким шагом, что допускает особенно тонкую и точную настройку в любом случае, независимо от размера и формы ноги. Достигнув нужного положения обуви, можно без проблем работать целый день, и при этом шнуровка ни в малейшей степени не ослабнет.

Гарантия на весь срок службы обуви

Быстрая шнуровка Boa® отличается крайней прочностью, гарантия на нее действует в течение всего срока службы защитной обуви. Прочный тросик из нержавеющей стали, оплетенный износостойким нейлоном, голыми руками не разорвать. Он надежно послужит Вам даже в самых экстремальных условиях. Защитная обувь Cofra оснащена также специальными прочными петлями, через которые проходит тросик Boa®.

Быстрая шнуровка Boa® прошла испытания в пыльных, грязных, холодных и мокрых условиях. Испытания проводятся как в лаборатории, так и в условиях реальной работы. Более 350 испытателей по всему миру из самых разных жизненных сфер ежедневно испытывают различные системы шнуровок Boa®. Boa® не подводит, перенося даже самые тяжелые условия. Очень легкой, стойкой к износу и удару шнуровки Boa® хватит на весь срок службы обуви.

ФОТО: Tamrex

Boa® гарантирует качество обуви

Быстрая шнуровка Boa® на обуви в известном смысле служит дополнительной гарантией качества, ведь патентованную систему разрешается использовать только на той обуви, которая проходит собственные испытания Boa Technology Inc. и строгий контроль качества.

Сотрудничают только с лучшими, делая отличное изделие еще великолепнее. Как в случае изделий для спорта и отдыха, так и в случае рабочей и защитной обуви, - с фирмой Cofra. В плохой защитной обуви использовать систему Boa® не разрешается. Так что, купив обувь со шнуровкой Boa®, можете быть уверены: Вы сделали правильный выбор!

Безопасность

Одно из важнейших преимуществ Boa® - это безопасность, которую обеспечивает отсутствие свободно висящих шнурков. После фиксации система шнуровки Boa® не развяжется во время работы и не поставит Вас под угрозу.

20 лет развития

Система шнуровки Boa® родилась два десятилетия назад в Соединенных Штатах Америки, в Скалистых горах, когда сноубордист, серфер и предприниматель Гари Хаммерслаг решил упростить себе жизнь заядлого спортсмена. Канительное и требующее времени надевание сапог для сноуборда требовалось сделать быстрее, надежнее и удобнее. Применив знания и навыки из своей прежней работы по изготовлению медицинского оборудования, он и создал первые прототипы. В 2001 году появились в продаже первые сапоги для сноуборда с системой шнуровки Boa®, созданные в сотрудничестве с такими признанными брэндами, как K2 и Vans.