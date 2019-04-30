Партия реформ предложила вернуть в Белый зал парламента флаги ЕС

"В понедельник мы с сожалением обнаружили, что накануне 15-летия членства Эстонии в Европейском союзе из Белого зала исчезли флаги Европейского союза. Одна из партий вступившего вчера в должность правительства является неприкрытым евроскептиком, и хотя премьер-министр утверждал, что курс правительства не изменится, ситуация с обращением с символами говорит об ином", — отмечает в пресс-релизе бывший премьер-министр Таави Рыйвас.