Партия реформ предложила вернуть в Белый зал парламента флаги ЕС

Парламентская фракция Партии реформ направила правлению Рийгикогу письмо с предложением восстановить положение, имевшее место еще два дня, когда в Белом зале парламента были рядом флаг Европейского союза (ЕС) и эстонский флаг.
"В понедельник мы с сожалением обнаружили, что накануне 15-летия членства Эстонии в Европейском союзе из Белого зала исчезли флаги Европейского союза. Одна из партий вступившего вчера в должность правительства является неприкрытым евроскептиком, и хотя премьер-министр утверждал, что курс правительства не изменится, ситуация с обращением с символами говорит об ином", — отмечает в пресс-релизе бывший премьер-министр Таави Рыйвас.
"Рийгикогу является представительским зданием Эстонской Республики, в котором происходят мероприятия и события в соответствии с европейскими ценностями. Выбросить флаг из представительского зала — это не из разряда повседневного оформления помещения, это символическое действиее, а с символами не обращаются легкомысленно. Знаки прочитываются" — отметил Рыйвас.
Фракция Партии реформ предложила правлению Рийгикогу пересмотреть действующий во внутренних помещениях порядок использования флага и при необходимости принять закон и точно регламентировать протоколом о хоршем тоне.