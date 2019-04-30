Два самолета столкнулись в английском аэропорту

Участниками инцидента стали авиалайнеры компаний Ryanair и Jet2. Столкновение произошло во время буксировки самолета Ryanair, который своим крылом задел крыло стоявшего на стоянке лайнера Jet2. Причиной случившегося стал сильный туман.

В момент столкновения пассажиров на борту самолетов не было. Пострадавших в результате инцидента нет. Рейсы выполняются по расписанию.

Boeing 737-700 авиакомпании Ryanair использовался для тренировок и не совершал коммерческих перевозок. Комментариев от представителей Jet2 на данный момент не поступало.

Представители аэропорта заявили, что начали внутреннюю проверку.