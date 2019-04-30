Вт, 30.04.2019
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В английском аэропорту столкнулись два самолета

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Самолет Ryanair. Иллюстративное фото.

ФОТО: Niall Carson / PA Wire/PA Images/Scanpix

Два самолета столкнулись в аэропорту Ист Мидлендс, расположенном в центральной Англии, передает Lenta.ru со ссылкой на Mirror.

Участниками инцидента стали авиалайнеры компаний Ryanair и Jet2. Столкновение произошло во время буксировки самолета Ryanair, который своим крылом задел крыло стоявшего на стоянке лайнера Jet2. Причиной случившегося стал сильный туман.

В момент столкновения пассажиров на борту самолетов не было. Пострадавших в результате инцидента нет. Рейсы выполняются по расписанию.

Boeing 737-700 авиакомпании Ryanair использовался для тренировок и не совершал коммерческих перевозок. Комментариев от представителей Jet2 на данный момент не поступало.

Представители аэропорта заявили, что начали внутреннюю проверку.

В ноябре 2018 года в международном аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в Париже самолет компании Air France Airbus A330-200, который должен был вылететь на остров Сен-Мартен, столкнулся на рулежной дорожке с американским лайнером компании Delta Air Lines. Крыло самолета из США задело хвост французского Airbus. В результате инцидента никто не пострадал.

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