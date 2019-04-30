Адвокат Подпорина также заявила ходатайство о проведении комплексной судебно-психиатрической экспертизы обвиняемого, однако судья его отклонил.

После оглашения приговора во вторник адвокат Анна Лубягина сказала РИА Новости, что считает приговор несправедливым и намерена его обжаловать.

«Выпил 100 грамм водки... вот и накрыло»

Сам Подпорин сразу после задержания признался, что набросился на картину под воздействием алкоголя. «Приехал посмотреть на нее. В восемь вечера зашел, уже хотел было уходить, в буфете выпил 100 грамм водки и чего-то… Водку не пью, вот и накрыло», - говорил он на видео, распространенном МВД России.

Позднее на судебном заседании Подпорин утверждал, что совершил такой поступок, поскольку картина Репина «оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России».

Представитель прокуратуры сообщал в Мосгорсуде, что причиненный картине ущерб составляет не менее 30 млн рублей при стоимости полотна в 730 млн рублей.

Директор «Третьяковской галереи» Зельфира Трегулова в интервью «Российской газете» отмечала, что речь идет о колоссальном ущербе, нанесенном «не только по полотну и по искусству Репина, но и по русскому искусству в целом».

В ноябре 2018 года вице-премьер России Ольга Голодец сообщила, что к финансированию восстановления картины удалось привлечь частного инвестора.

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Третьяковым у автора с передвижной выставки.

Художник начал работать над произведением в 1882 году, вдохновившись музыкой Николая Римского-Корсакова и впечатлившись современной европейской живописью. Также создание картины стало реакцией на события, связанные с гибелью императора Александра II и казнью народовольцев.

В 1913 году душевнобольной Абрам Балашов нанес ножом три вертикальных пореза холста. После сложной реставрации, в которой участвовал сам Илья Репин, картина находится под наблюдением, а с 1927 года постоянно хранится под стеклом.