Замоскворецкий суд Москвы приговорил уроженца Узбекистана Игоря Подпорина к 2,5 годам колонии общего режима за порчу картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее в мае прошлого года.
Инцидент произошел 25 мая 2018 года. Как сообщали в пресс-службе Третьяковской галереи, один из посетителей прорвался в зал Репина сквозь группу сотрудников музея, которые проводили осмотр залов перед их закрытием, и нанес по застекленному полотну картины несколько ударов металлической стойкой ограждения. В результате полотно получило серьезные повреждения.
37-летнему Подпорину было предъявлено обвинение по уголовной статье об «уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, совершенном в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ».
Гособвинение просило суд назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор отмечал, что поскольку Подпорин не интересовался искусством и живописью, то его поступок следует трактовать как «обычное варварство».