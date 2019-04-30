Постоянные комиссии Рийгикогу избрали своих руководителей

Председателем комиссии по окружающей среде стал Эрки Сависаар, заместителем председателя – Йоко Алендер. В состав комиссии вошли Рихо Брейвель, Пеэтер Эрнитс, Хейки Краних, Игорь Кравченко, Евгений Осиновский, Калле Паллинг и Юллар Сааремяэ.

Председателем комиссии по культуре стал Ааду Муст, заместителем председателя – Хейди Пурга. В состав комиссии вошли Хелле-Мооника Хельме, Сигне Киви, Виктория Ладынская-Кубитс, Катри Райк, Михаил Стальнухин, Кристина Шмигун-Вяхи и Яак Валге.

Председателем комиссии по сельской жизни стал Тармо Тамм, заместителем председателя – Урмас Круузе. В состав комиссии вошли Мерри Аарт, Хейки Хепнер, Кайдо Хёвельсон, Эркки Кельдо, Сирет Котка-Репински, Ивари Падар и Андрус Сеэме.

Председателем комиссии по экономике стал Свен Сестер, заместителем председателя – Кристен Михал. В состав комиссии вошли Арто Аас, Аннели Аккерманн, Калев Калло, Михаил Корб, Кальви Кыва, Сийм Похлак и Кай Риммель.

Председателем конституционной комиссии стал Яак Мадисон, заместителем председателя – Индрек Саар. В состав комиссии вошли Андрей Коробейник, Оудекки Лооне, Март Нутть, Ханно Певкур, Пауль Пуустусмаа, Таави Рыйвас и Вилья Тоомаст.

Председателем финансовой комиссии стал Айвар Кокк, заместителем председателя – Марис Лаури. В состав комиссии вошли Дмитрий Дмитриев, Тийт Кала, Юрген Лиги, Наталия Маллеус, Урмас Рейтельманн, Керсти Сарапуу, Рийна Сиккут, Андрес Сутт и Айвар Сыэрд.

Председателем комиссии по государственной обороне стал Андрес Метсоя, заместителем председателя – Калле Лаанет. В состав комиссии вошли Марина Кальюранд, Йоханнес Керт, Лео Куннас, Антс Лаанеотс, Алар Ланеман, Мадис Миллинг, Аннели Отт, Пеэтер Рахнель и Мартин Репинский.

Председателем комиссии по социальным делам стал Тынис Мёльдер, заместителем председателя – Хельмен Кютт. В состав комиссии вошли Урмас Эспенберг, Хеле Эвераус, Юри Яансон, Лийна Керсна, Прийт Сибул, Марика Туус-Лауль и Виктор Васильев.

Председателем комиссии по иностранным делам стал Энн Ээсмаа, заместителем председателя – Марко Михкельсон. В состав комиссии вошли Мария Юферева-Скуратовски, Руубен Каалеп, Раймонд Кальюлайд, Ээрик-Нийлес Кросс, Михаил Лотман, Свен Миксер, Кейт Пентус-Розиманнус, Анти Пооламетс, Валдо Рандпере, Кадри Симсон и Райво Тамм.