Кальюранд: на основании чего премьер-министр решил, что Куузик достоин своей должности?

В понедельник Eesti Ekspress опубликовал материал, в котором со ссылкой на пять различных и не связанных друг с другом источников говорится о регулярных случаях насилия и угроз в семье министра внешней торговли и информационных технологий Марти Куузика. В числе прочего были описаны два эпизода, в которых Куузик, по словам источников, сломал своей супруге руку.

«Поскольку речь идет об очень серьезном обвинении, я предполагаю, чтобы премьер-министр воспользовался своими должностными возможностями и проверил, имеют ли обвинения под собой почву», – сказала Марина Кальюранд, по инициативе которой вчера в Рийгикогу было сформировано объединение женщин.

«Я хочу получить от премьер-министра ответ на вопрос, на основании чего он решил, что Куузик достоин исполнять обязанности члена правительства», – отметила Кальюранд.