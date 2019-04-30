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Кальюранд: на основании чего премьер-министр решил, что Куузик достоин своей должности?

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Марина Кальюранд.

ФОТО: Matti Kämärä

Депутат Рийгикогу Марина Кальюранд просит премьер-министра пояснить, на основании чего тот решил, что Марти Куузик достоин работать в правительстве.

В понедельник Eesti Ekspress опубликовал материал, в котором со ссылкой на пять различных и не связанных друг с другом источников говорится о регулярных случаях насилия и угроз в семье министра внешней торговли и информационных технологий Марти Куузика. В числе прочего были описаны два эпизода, в которых Куузик, по словам источников, сломал своей супруге руку.

«Поскольку речь идет об очень серьезном обвинении,  я предполагаю, чтобы премьер-министр воспользовался своими должностными возможностями и проверил, имеют ли обвинения под собой почву», – сказала Марина Кальюранд, по инициативе которой вчера в Рийгикогу было сформировано объединение женщин.

«Я хочу получить от премьер-министра ответ на вопрос, на основании чего он решил, что Куузик достоин исполнять обязанности члена правительства», – отметила Кальюранд.

«Также я хочу получить от Юри Ратаса четкий ответ: если выяснится, что утверждения бывшей супруги Марти Куузика о том, что ее экс-супруг не применял к ней никакого насилия, были получены под внешним давлением и не отвечают действительности, поддержит ли глава правительства мнение министра юстиции Райво Аэга, что нахождение Куузика на посту министра – это внутреннее дело EKRE?» – подчеркнула Марина Кальюранд.

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