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  • Осиновский: спасение в 2018 году Рейнсалу от вотума недоверия было ошибкой

Осиновский: спасение в 2018 году Рейнсалу от вотума недоверия было ошибкой

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Евгений Осиновский.

ФОТО: Matti Kämärä

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский считает ошибкой, что он не поддержал в 2018 году выражение вотума недоверия министру юстиции Урмасу Рейнсалу, который тогда высмеял осуждающих насилие над женщинами, сообщает Rus.ERR.

«Это было согласованное решение правления партии, которому предшествовали обсуждения за и против», - сказал Осиновский порталу ERR, добавив, что сам он склонялся к требованию отставки Рейнсалу.

Он согласился с тем, что это означало бы роспуск правительства Юри Ратаса, в которое входили Центристская партия, соцдемы и «Отечество», членом которой является Рейнсалу. «Марью Лауристин очень четко стояла на позиции, что социал-демократы повели себя бы безответственно, вызвав правительственный кризис накануне столетия Эстонской Республики. Я сам чувствовал, что в этих вопросах ценностей надо быть последовательным», - отметил Осиновский.

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