Осиновский: спасение в 2018 году Рейнсалу от вотума недоверия было ошибкой

«Это было согласованное решение правления партии, которому предшествовали обсуждения за и против», - сказал Осиновский порталу ERR , добавив, что сам он склонялся к требованию отставки Рейнсалу.

Он согласился с тем, что это означало бы роспуск правительства Юри Ратаса, в которое входили Центристская партия, соцдемы и «Отечество», членом которой является Рейнсалу. «Марью Лауристин очень четко стояла на позиции, что социал-демократы повели себя бы безответственно, вызвав правительственный кризис накануне столетия Эстонской Республики. Я сам чувствовал, что в этих вопросах ценностей надо быть последовательным», - отметил Осиновский.