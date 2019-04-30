Прибывший по квоте ЕС беженец из Сирии самовольно покинул Эстонию

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что отказавшийся от международной защиты уроженец Сирии после освобождения из центра задержанных лиц должен был сначала явиться для регистрации в полицию. Однако он покинул Эстонию, как предполагается, еще в начале апреля и его нынешнее местонахождение неизвестно.

Речь идет о сирийском беженце, который по квоте был доставлен в Эстонию в 2016 году. Его разместили на местожительство в Хаапсалу.

В 2017 году суд признал мужчину виновным в физическом насилии по отношению к собственной супруге и приговорил его к реальному лишению свободы.

Весной прошлого года суд признал сирийца виновным в причинении тяжких телесных повреждений и в применении физического насилия, приговорив его к 10 годам тюрьмы. Суд пришел к выводу, что действия обвиняемого были не спонтанными, а заранее продуманными. 7 марта 2017 года в квартире на улице Маяка в Таллинне он поджег свою супругу. Мотивом его действий была ревность и желание «проучить» женщину, причинив ей боль и тяжкие ожоги.

Летом прошлого года сириец подал заявление Департаменту полиции и погранохраны, в котором сообщил, что отказывается от предоставленной ему в Эстонии международной защиты и хочет вернуться на родину. По его словам, он не может адаптироваться к условиям жизни в Эстонии и может представлять опасность как для себя, так и окружающих.

Полиция отозвала у него статус беженца и выдала ему временный паспорт для поездок по ЕС. В то же время, временный рейсовый документ ЕС не признают ни Турция, ни Сирия, по этой причине беженца в Турцию не пустили.