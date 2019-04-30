TOP100: смотрите, кто из эстонских чиновников зарабатывает больше всех
Если еще в 2017 году в таблицу зарплат чиновников возглавлял гендиректора Департамента шоссейных дорог Прийт Саук, то в прошлом году он опустился на третье место, а самым высокооплачиваемый участником рейтинга стал руководитель Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд, передает Majandus.
Основная зарплата Лайда вместе с дополнительными выплатами составила 88 300 евро, то есть примерно 7358 евро в месяц.
За Лайдом следует гендиректор Департамента социального страхования Эгон Веэрмяэ, который зарабатывает в среднем 6695 евро в месяц, а третьем стал гендиректор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук, его заработок составляет 6392 евро в месяц.
В среднем в прошлом году чиновники зарабатывали 1754 евро в месяц, за год зарплата выросла на 10,7%.