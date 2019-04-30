TOP100: смотрите, кто из эстонских чиновников зарабатывает больше всех

Если еще в 2017 году в таблицу зарплат чиновников возглавлял гендиректора Департамента шоссейных дорог Прийт Саук, то в прошлом году он опустился на третье место, а самым высокооплачиваемый участником рейтинга стал руководитель Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд, передает Majandus.