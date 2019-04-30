Вт, 30.04.2019
"Мы привыкли, что нам нужны патроны, чтобы отстреливаться. Теперь же нам нужно думать о том, чтобы, может быть, копить патроны для управления страной" Март Хельме
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  • Эстония
  • TOP100: смотрите, кто из эстонских чиновников зарабатывает больше всех

TOP100: смотрите, кто из эстонских чиновников зарабатывает больше всех
Появился новый лидер

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Если еще в 2017 году в таблицу зарплат чиновников возглавлял гендиректора Департамента шоссейных дорог Прийт Саук, то в прошлом году он опустился на третье место, а самым высокооплачиваемый участником рейтинга стал руководитель Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд, передает Majandus.

Основная зарплата Лайда вместе с дополнительными выплатами составила 88 300 евро, то есть примерно 7358 евро в месяц.

За Лайдом следует гендиректор Департамента социального страхования Эгон Веэрмяэ, который зарабатывает в среднем 6695 евро в месяц, а третьем стал гендиректор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук, его заработок составляет 6392 евро в месяц.

В среднем в прошлом году чиновники зарабатывали 1754 евро в месяц, за год зарплата выросла на 10,7%.

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