Вт, 30.04.2019
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  • Двое граждан России незаконно пересекли эстонскую границу и оказались под стражей

Двое граждан России незаконно пересекли эстонскую границу и оказались под стражей

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: mailis ollino

Прокуратура сообщила посольству РФ в Эстонии о задержании двух граждан Российской Федерации за незаконное пересечение государственной границы, сообщило посольство на своей странице в Facebook.

"Прокуратура Эстонской Республики информировала Посольство России в Эстонии о задержании 24 апреля с. г. Департаментом полиции и погранохраны Эстонской Республики за незаконное пересечение государственной границы двух граждан Российской Федерации - Н.С.Васильева и М.М.Степанова, которые, согласно решению суда, заключены под стражу до 19 июня с.г.", - написано на странице посольства.

С момента задержания сотрудники посольства дважды посетили обоих российских граждан, находящихся в следственном изоляторе в Тарту. Жалоб с их стороны на условия содержания не поступало.

Посольство вышло на связь с родственниками Васильева и Степанова в Пскове. Принимаются меры по оказанию содействия задержанным россиянам.

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