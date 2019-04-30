Двое граждан России незаконно пересекли эстонскую границу и оказались под стражей

Прокуратура сообщила посольству РФ в Эстонии о задержании двух граждан Российской Федерации за незаконное пересечение государственной границы, сообщило посольство на своей странице в Facebook.
"Прокуратура Эстонской Республики информировала Посольство России в Эстонии о задержании 24 апреля с. г. Департаментом полиции и погранохраны Эстонской Республики за незаконное пересечение государственной границы двух граждан Российской Федерации - Н.С.Васильева и М.М.Степанова, которые, согласно решению суда, заключены под стражу до 19 июня с.г.", - написано на странице посольства.
С момента задержания сотрудники посольства дважды посетили обоих российских граждан, находящихся в следственном изоляторе в Тарту. Жалоб с их стороны на условия содержания не поступало.
Посольство вышло на связь с родственниками Васильева и Степанова в Пскове. Принимаются меры по оказанию содействия задержанным россиянам.