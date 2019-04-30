Галерея и видео: Куузик уходит в отставку

Сегодня вечером в Доме Стенбока собрались генеральный прокурор Лавли Перлинг, гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер и премьер-министр Юри Ратас. В 19.50 Керсти Кальюлайд сделала в Кадриорге заявление.

Премьер-министр Юри Ратас сегодня вечером перед журналистами передал президенту Керсти Кальюлайд прошение об отставке министра внешней торговли и ИТ Марти Куузика.

Президент приняла заявление об отставке. Сам Куузик также подтвердил свою отставку в разосланном СМИ заявлении.

«Хочу поблагодарить СМИ и правоохранительные органы за работу, которую они проделали, рассматривая этот случай. Желаю покоя семье Куузика и спокойной работы полиции, чтобы они смогли довести до конца расследование происшествия», - сказала президент.

«Я пригласил сегодня к себе гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, генерального прокурора Лавли Перлинг, министра юстиции Райво Аэга и министра внутренних дел Марта Хельме. Руководители прокуратуры и полиции дали обзор произошедшего. Я убежден, что полиция и прокуратура хорошо выполняют свою работу и, разумеется, на данном этапе следствия я не имею права комментировать их работу», - сказал Ратас.

«Сегодня я подал председателю партии Марту Хельме и премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке. По-прежнему заявляю, что предъявленные мне обвинения – клевета, я не прибегаю к насилию. К ужасной атаке в СМИ, направленной против меня, к настоящему моменту прибавилось решение прокуратуры возбудить уголовное дело. В этом случае я не могу работать на посту министра. Также не сможет нормально работать и правительство. Хочу обеспечить правительству спокойную работу и прекратить нападки на мою партию. Также хочу спасти мою семью от психологического террора в СМИ. Отказываюсь от поста министра не потому, что обвинения против меня правдивы, а, наоборот, для того, чтобы сосредоточиться на защите в уголовном деле и восстановлении доброго имени», – сообщил он.

Вируская окружная прокуратура сообщила в понедельник вечером, что полиция и прокуратура возбудили уголовное дело для проверки появившихся в СМИ высказываний о предполагаемом насилии со стороны Марти Куузика.

Уголовное дело возбуждено на основании статьи о ненадлежащем физическом обращении. Следствием руководит Вируская окружная прокуратура.

Слухи о предполагаемом насилии в стенах дома стали распространяться сразу после того, как Куузик почти три недели назад стал кандидатом в министры внешней торговли и инфотехнологий от EKRE.

Марти Куузик сказал в понедельник Postimees, что это беспочвенная ложь. «Моя бывшая супруга на прошлой неделе уже дала комментарии вашему изданию», - сказал он. Полиция сообщила после обеда, что им не поступало информации о домашнем насилии со стороны Куузика. Также в отношении министра не было начато соответствующее производство.

Бывшей супруге министра внешней торговли и ИТ Марти Куузика пришлось по телефону заявить Марту Хельме, Мартину Хельме, Марти Куузику и премьер-министру Юри Ратасу, что Куузик не применял дома насилие, передает Postimees.