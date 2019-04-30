Куузик уходит в отставку

Сегодня вечером в Доме Стенбока собрались генеральный прокурор Лавли Перлинг, гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер и премьер-министр Юри Ратас. В 19.50 Керсти Кальюлайд сделает в Кадриорге заявление.

Сам Куузик уже подтвердил свою отставку.