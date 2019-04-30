Куузик уходит в отставку
По данным Postimees, министр внешней торговли и ИТ Марти Куузик уходит в отставку в связи с обвинениями в домашнем насилии.
Сегодня вечером в Доме Стенбока собрались генеральный прокурор Лавли Перлинг, гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер и премьер-министр Юри Ратас. В 19.50 Керсти Кальюлайд сделает в Кадриорге заявление.
Сам Куузик уже подтвердил свою отставку.
«Сегодня представитель председателю партии Марту Хельме и премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке. По-прежнему заявляю, что предъявленные мне обвинения – клевета», – сообщил он.