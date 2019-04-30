Вт, 30.04.2019
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Куузик уходит в отставку
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Марти Куузик.

ФОТО: Mihkel Maripuu

По данным Postimees, министр внешней торговли и ИТ Марти Куузик уходит в отставку в связи с обвинениями в домашнем насилии.

Сегодня вечером в Доме Стенбока собрались генеральный прокурор Лавли Перлинг, гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер и премьер-министр Юри Ратас. В 19.50 Керсти Кальюлайд сделает в Кадриорге заявление.

Сам Куузик уже подтвердил свою отставку.

«Сегодня представитель председателю партии Марту Хельме и премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке. По-прежнему заявляю, что предъявленные мне обвинения – клевета», – сообщил он.

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