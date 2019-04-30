Юри Ратас: семейному насилию нет оправдания

По словам Ратаса, семейное насилие — это крайне серьезная и болезненная проблема для всего общества, передала BNS пресс-служба правительства.

«Здесь нет места ни оправданиям, ни сомнениям, поскольку мы знаем, что в Эстонии жертвы семейного насилия насчитываются тысячами. Я однозначно осуждаю любые проявления насилия в семье и в отношении близких. Полиция всегда очень серьезно относится к таким случаям, вне зависимости от того, какую позицию занимает причастный к этому человек. При этом важнее всего, чтобы пострадавшие нашли бы помощь и защиту», — подчеркнул Ратас.

Он отметил, что следственные органы Эстонии возбудили в отношении Марти Куузика уголовное расследование с целью проверить связанные с ним подозрения.

«В сложившейся ситуации правительство не смогло бы по сути дела приступить к работе и начать выполнение своей программы. По этой причине министр инфотехнологий и внешней торговли Марти Куузик во вторник подал заявление об отставке. Я передал его сегодня же президенту», — сообщил Ратас.

Ратас во вторник сообщил журналистам, что по его приглашению вечером в Доме Стенбока собрались генеральный прокурор Лавли Перлинг, гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, министр юстиции Райво Аэг и министр внутренних дел Март Хельме.

«Прокуратура и руководство полиции представили обзор произошедшего к нынешнему времени. Я убежден, что полиция и прокуратура хорошо справятся со своей работой и конечно у меня нет права на нынешнем этапе расследования как-то комментировать их работу», — сказал Ратас.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во вторник вечером освободила от должности министра инфотехнологий и внешней торговли Марти Куузика.

Перед этим Марти Куузик подал премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке с поста министра.

В своем заявлении Куузик сообщил, что в интересах сохранения в правительстве спокойной работы, очистки своего престижа и защиты интересов своей семьи он подает в отставку с поста министра.