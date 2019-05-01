Расстрел в университете Северной Каролины: двое убиты, четверо ранены

Молодой человек открыл огонь из пистолета в здании учебного корпуса. О мотивах стрелка пока ничего не сообщается.

Сразу после начала стрельбы в Twitter университета появился призыв к учащимся не покидать свои места и следовать приказам полицейских. На место инцидента были направлены спасательные службы. Все учащиеся, преподавательский состав и обслуживающий персонал были эвакуированы.

Вскоре подозреваемый был задержан. Местный телеканал WBTV опубликовал видео, на котором видно, как стражи порядка заводят молодого человека в наручниках в отделение полиции. Вскоре ему будут предъявлены обвинения.

Как говорится в сообщении, размещенном в Twitter полицейского управления Шарлотт-Макленбург, "подозреваемый в причастности к инциденту в Университете Северной Каролины в Шарлотте идентифицирован как Тристан Эндрю Террелл, родившийся 6 июня 1996 года".

Ранее шеф местной полиции Джефф Бейкер заявил, что 22-летний стрелок до этого не попадал в поле зрения правоохранительных органов. По его словам, полицейские прибыли в кампус университета через считанные минуты после получения информации о ЧП.

Дедушка задержанного, Пол Рольд, проживающий в Арлингтоне, штат Техас, заявил СМИ, что Террелл переехал в Шарлотт два года назад вместе со своим отцом. Что могло стать причиной поступка внука, он не смог сообщить, заявив лишь, что такие действия противоречат самой природе его внука.

Учебный комплекс Университета Северной Каролины продолжает оставаться закрытым на вход и выход.