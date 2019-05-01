Карта: смотрите, где сегодня патрулируют полицейские

Сегодня патрули можно будет встретить на шоссе Пыльтсамаа — Выхма, Таллинн — Нарва (100-150 км ), в Таллинне на Кадака-теэ, в Курессааре нв Рингтеэ, на шоссе Сырве и Курессааре — Выхма, на нескольких отрезках шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа, на шоссе Хельтермаа — Кярдла — Луйдья, на шоссе Ээсмяэ — Хаапсалу — Рохукюла, на шоссе Ристи — Виртсу – Куйвасту — Курессааре (на отрезке Ориссааре — Лийва), в поселке Мярьямаа и других местах.