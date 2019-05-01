Ср, 1.05.2019
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  • Карта: смотрите, где сегодня патрулируют полицейские

Карта: смотрите, где сегодня патрулируют полицейские

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Kiirusemõõtmine.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Департамент полиции и погранохраны сообщил, на каких дорогах страны сегодня будут пристально следить за соблюдением скоростного режима.

Сегодня патрули можно будет встретить на шоссе Пыльтсамаа — Выхма, Таллинн — Нарва (100-150 км ), в Таллинне на Кадака-теэ, в Курессааре нв Рингтеэ, на шоссе Сырве и Курессааре — Выхма, на нескольких отрезках шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа, на шоссе Хельтермаа — Кярдла — Луйдья, на шоссе Ээсмяэ — Хаапсалу — Рохукюла, на шоссе Ристи — Виртсу – Куйвасту — Курессааре (на отрезке Ориссааре — Лийва), в поселке Мярьямаа и других местах.

В апреле этого года полиция задержала на дорогах Эстонии более 5000 водителей, превысивших разрешенную скорость. В апреле произошло 93 ДТП, в которых погибли трое и пострадали 110 человек.

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