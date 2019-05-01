В Таллинне уплотняются графики движения шести автобусных линий

Дополнительные автобусы для сокращения времени ожидания направлены на автобусные линии 4, 20, 20A и 59, а на линиях 12 и 49 время ожидания сокращено за счет дополнительных отправлений. За счет этих изменений линейный километраж Tallinna Linnatranspordi AS вырастет в этом году более чем на 250 000 км.

«Решение департамента транспорта увеличить заказ на линейные перевозки всячески оправдано, поскольку растущая и все более заметная масса автомобилей в столице является для нас общим вызовом сделать общественный транспорт еще более быстрым и удобным, а также увеличить количество пассажиров, - сказал председатель правления Tallinna Linnatransport Денис Бородич. - В то же время радует, что всего лишь через три месяца после экстренного принятия на обслуживание одиннадцати автобусных линий, мы уже можем отправить на улицы дополнительные автобусы и улучшить ситуацию на самых загруженных маршрутах».

После изменения графиков по утрам и вечерам в часы пик одновременно совершаются отправления 412 автобусов Tallinna Linnatransport, которые каждый рабочий день обслуживают в среднем около 300 000 пассажиров.