Мадуро объявил о провале госпереворота

"Операция "Свобода" началась, и мы будем сопротивляться, пока Венесуэла не обретет свободу", - заявил Гуайдо. По словам политика, на пути восстановления демократии в Венесуэле его и его сторонников поддерживает не только венесуэльский народ, но и весь мир, пишет DW.com.

Ранее, находясь на базе Ла-Карлота в Каракасе, Гуайдо выступил в окружении людей в вооруженной форме, стремясь продемонстрировать, что армия страны переходит на сторону оппозиции.

Уличные столкновения между сторонниками Гуайдо и Мадуро

Тем временем на улицах Каракаса начались столкновения между сторонниками Гуайдо и главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Активисты оппозиции забрасывали камнями представителей служб безопасности. В ответ те применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Вскоре в соцсетях было распространено видео, демонстрирующее, как в разгар столкновений бронированный автомобиль Национальной гвардии Венесуэлы въехал в толпу. Протестующие забросали машину камнями. По данным информагентства epd, в результате этого инцидента пострадал один человек.

Правительство Мадуро заявило, что путч провалился

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, выступая по телевидению, заявил о том, что путч оппозиции провалился. По его словам, беспорядки в стране были незначительными. В свою очередь глава Венесуэлы Николас Мадуро отметил на своей странице в Twitter, что руководство национальной армии гарантировало ему свою "полную лояльность".

При этом местный портал Noticias de Venezuela сообщил, что к 14 часам местного времени (21.00 по таллиннскому) число пострадавших в Каракасе составило 37 человек. Некоторые из них получили при столкновениях с военными огнестрельные ранения и различные травмы. Позднее информагентство AFP, со ссылкой на венесуэльские медицинские службы, уточнило, что число пострадавших и раненных к полуночи по московскому времени достигло 69 человек.