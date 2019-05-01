Танель Кийк: решающей причиной для отставки Куузика стало уголовное дело

Министр социальных дел центрист Танель Кийк сказал в интервью «Актуальной камере», что, по мнению входящих в коалицию партий, решение министра внешней торговли и ИТ Марти Куузика уйти в отставку было шагом в пользу работоспособности правительства, пишет Postimees.
«Главным решающим фактором было то, что начатое уголовное расследование стало серьезным ударом для работы всего правительства. В результате этого и пришли к выводу, что Куузику было бы разумнее уйти с должности, - комментирует Кийк. – Для всех партий коалици борьба с семейным насилием очень важна».
Кийк заверил, что правительство сохранится и привлечение в его ряды EKRE было верным решением: «Вопрос в том, так ли уж серьезны подозрения. Не должно быть сигналов, которые понимаются двояко или противоречиво. В интересах сохранения работоспособности правительства, три партии, и в первую очередь EKRE, решили, что в данном случае лучше Куузику отказаться от должности министра».
Он добавил, что о результатах расследования проинформируют общественность: «Это ситуация, при которой информация поступает ежедневно».