Танель Кийк: решающей причиной для отставки Куузика стало уголовное дело

«Главным решающим фактором было то, что начатое уголовное расследование стало серьезным ударом для работы всего правительства. В результате этого и пришли к выводу, что Куузику было бы разумнее уйти с должности, - комментирует Кийк. – Для всех партий коалици борьба с семейным насилием очень важна».

Кийк заверил, что правительство сохранится и привлечение в его ряды EKRE было верным решением: «Вопрос в том, так ли уж серьезны подозрения. Не должно быть сигналов, которые понимаются двояко или противоречиво. В интересах сохранения работоспособности правительства, три партии, и в первую очередь EKRE, решили, что в данном случае лучше Куузику отказаться от должности министра».