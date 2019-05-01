Ср, 1.05.2019
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Более ста скамеек в Пыхья-Таллинне возвращены на свои места после гарантийного ремонта

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Скамейки в Пыхья-Таллинне.

ФОТО: Põhja-Tallinn

В Пыхья-Таллинне возвращены на свои места после гарантийного ремонта более 100 скамеек. Последние из них были установлены в парке на Штромке в последние дни апреля, сообщила пресс-служба районной управы.

Всего в обновлении нуждались 105 скамеек, находящихся на Штромке и бульваре Кольде. Речь идет о тех самых металлических скамейках, которые были обшиты деревом и покрашены в 2017 году.

К сожалению, использованная подрядчиком краска не выдержала испытания погодными условиями, и районная управа потребовала от своего договорного партнера OÜ Haabersti Haldus исправления недостатков. В результате скамейки были демонтированы и доставлены в мастерскую, где они прошли соответствующую обработку и покраску.

По словам исполняющей обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Юлианны Юрченко, важно что недочеты были вовремя замечены и исправлены, причем за счет подрядчика.

«Скамейки были демонтированы в несколько этапов, чтобы парк не остался совсем без скамеек. Теперь все скамейки приведены в порядок и возвращены на свои места. Благоустройство по-прежнему является одним из наших приоритетов – в прошлом году мы установили сто новых скамеек, в этом году установим рядом с ними мусорные урны. Также в этом году продолжится работа по обновлению парков Касе и Сюста», - сказала Юрченко.

В гарантийный ремонт были отправлены также 16 скамеек, установленных в прошлом году на площади Пельгулинна (на перекрестке ул. Ристику и бульвара Кольде). Скамейки были демонтированы, упакованы и отправлены на завод-изготовитель в Италии. К началу апреля обработанные лаком орехового цвета скамейки вернулись на свои места.

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