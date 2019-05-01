Уволившаяся со скандалом канцлер получила 14 000 евро в качестве премии

Покинувшая должность канцлера Министерства образования и науки Теа Варрак, чьи подчиненные жаловались на ее стиль управления, получила за прошлый год премию в размере более 14 000 евро, пишет Äripäev.
Во время работы Варрак на должности канцлера из министерства ушли четыре вице-канцлера, руководитель школьной сети и восемь руководителей отделов, сообщал в минувшем декабре портал ERR.
Непосредственно перед скандалом министр Майлис Репс назначила Варрак премию в размере 8200 евро за качественную и результативную работу.
Читайте подробнее в Äripäev.