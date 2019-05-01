Ср, 1.05.2019
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  • Уволившаяся со скандалом канцлер получила 14 000 евро в качестве премии

Уволившаяся со скандалом канцлер получила 14 000 евро в качестве премии

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Теа Варрак.

ФОТО: Erik Prozes

Покинувшая должность канцлера Министерства образования и науки Теа Варрак, чьи подчиненные жаловались на ее стиль управления, получила за прошлый год премию в размере более 14 000 евро, пишет Äripäev.

Во время работы Варрак на должности канцлера из министерства ушли четыре вице-канцлера, руководитель школьной сети и восемь руководителей отделов, сообщал в минувшем декабре портал ERR.

Непосредственно перед скандалом министр Майлис Репс назначила Варрак премию в размере 8200 евро за качественную и результативную работу.

Читайте подробнее в Äripäev.

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