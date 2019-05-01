В МИД РФ назвали фейком утверждения Помпео о том, что Москва отговорила Мадуро покидать Венесуэлу

Вашингтон использует фейки как часть информационной войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова американского госсекретаря Майка Помпео, что Россия отговорила президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть страну.
"Вашингтон делает все, чтобы деморализовать армию Венесуэлы и использует фейки как часть информационной войны", - заявила она телеканалу CNN.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Венесуэлы Мадуро, столкнувшись с протестами оппозиции, во вторник был готов покинуть страну.
"Его самолет был на взлетной полосе. Насколько мы понимаем, он (Н.Мадуро) был готов улететь этим утром (во вторник утром по венесуэльскому времени), но Россия сказала ему, что он должен остаться", - сказал он в эфире CNN.