Ср, 1.05.2019
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Куузик может получить компенсацию в размере 31 000 евро

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Министр внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик.

ФОТО: Ээро Вабамяги

Покинувший пост министра внешней торговли и ИТ в связи с подозрением в применении насилия к членам семьи Марти Куузик, несмотря на то, что являлся министром всего один день, может получить компенсацию в размере более 31 000 евро, пишет ERR.

Согласно первому разделу статьи 35 Закона о правительстве ЭР, член правительства, ушедший в отставку в связи с выражением вотума недоверия, отставкой правительства или по предложению премьер-министра, имеет право получить компенсацию в размере шести зарплат.

Член партии EKRE Куузик 3 марта не прошел в парламент, он получил 657 голосов и стал замещающим членом для партии.

После проводимого каждой весной индексирования зарплат чиновников высшего ранга зарплата министра составит 5243,06 евро, а компенсация, которая складывается из шести зарплат, будет равна 31 458,36 евро.

До сих пор самым коротким сроком на посту министра запомнился Мартин Репински, который проработал 18 дней и вместе с зарплатой и компенсацией отпуска получил только 3391,01 евро, поскольку ушел в Рийгикогу и не имел права на компенсацию министра.

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