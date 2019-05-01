Куузик может получить компенсацию в размере 31 000 евро

Согласно первому разделу статьи 35 Закона о правительстве ЭР, член правительства, ушедший в отставку в связи с выражением вотума недоверия, отставкой правительства или по предложению премьер-министра, имеет право получить компенсацию в размере шести зарплат.

Член партии EKRE Куузик 3 марта не прошел в парламент, он получил 657 голосов и стал замещающим членом для партии.

После проводимого каждой весной индексирования зарплат чиновников высшего ранга зарплата министра составит 5243,06 евро, а компенсация, которая складывается из шести зарплат, будет равна 31 458,36 евро.